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Yalova haberleri: ​Yalova’ya 20 milyon dolar yatırım

Yalova’ya 20 milyon dolar yatırım

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalova haberleri: ​Yalova’ya 20 milyon dolar yatırım
Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, yeni tesis ile birlikte istihdam sayılarını yüzde 40 artıracaklarını belirtti.

Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine 20 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Karaderili, yatırımı erteleyen iş adamlarına “Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız?” tavsiyesinde bulundu. Söz konusu tavsiyenin gereğini önce kendisi yaparak örnek olmak istediğini aktaran Karaderili, Yalova’da Terma City’nin çevre arazisine yapılacak olan 20 milyon dolarlık yeni yatırımın da müjdesini verdi.

Orhan Karaderili
Orhan Karaderili

İSTİHDAM %40 ARTACAK

Karaderili, yeni tesis ile birlikte istihdam sayılarını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, “Yeni projeyle Yalova’ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkacak” ifadesini kullandı.

  • “Termal otelin” sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn edildiğini, kendilerinin buna “yeni nesil termal” dediklerini aktaran Karaderili, yıllar önce Yalova’da yatırım yapmaya karar verdiğinde herkesin burun kıvırdığını kaydetti. Karaderili, “Sonra bizim bu yatırımımızı görenler ‘biz nasıl oraya yatırım yapmayı düşünemedik’ diyorlar. Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim; termalin başkenti Yalova termal ilçesidir” ifadelerini kullandı.

Yalova Terma City projesinin bölgeye kattığı değere işaret eden Karaderili, bölgedeki arazilerin değerini katladığını belirtti.

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