Yalova’daki DEAŞ operasyonu sonrası DMM’den iddialara yalanlama: Türkiye DEAŞ'la en etkili mücadeleyi yürüten ülkelerden

Yalova'daki DEAŞ operasyonu sonrası DMM'den iddialara yalanlama: Türkiye DEAŞ'la en etkili mücadeleyi yürüten ülkelerden

16:0330/12/2025, Salı

16:0330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Vatandaşlardan korku ve panik oluşturmayı hedefleyen asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.
Vatandaşlardan korku ve panik oluşturmayı hedefleyen asılsız iddialara itibar etmemeleri istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne yönelik mücadelesinin yetersiz olduğu iddialarını yalanlayarak, bu tür paylaşımların kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir "dezenformasyon kampanyası" ürünü olduğunu bildirdi.

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonun ardından sosyal medyada ortaya atılan bazı iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada,
"Ülkemizde DEAŞ'lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği"
iddialarının gerçekle bağdaşmayan ve kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmayı amaçlayan açık bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğu belirtildi.

Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütüyle mücadelede yurt içinde, sınır ötesi ile uluslararası alanda en etkili ve kararlı mücadeleyi yürüten ülkelerin başında geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda güvenlik kuvvetlerimiz tarafından aralıksız şekilde sürdürülen operasyonlarla çok sayıda DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Örgütün propaganda faaliyetleri ile mali ve lojistik yapılanmalarına yönelik çalışmalar da ilgili birimlerimizce etkin ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir. Ülkemiz, ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleri ve illegal yapılarla mücadelesini hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi, toplumda güvensizlik ortamı oluşturmayı ve devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"


