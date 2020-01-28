Gündem Yan yana 2 musluktan birinden mazot aktı Toprağa gömülü depoya ulaşıldı
ADANA

Adana haberleri: Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca toprağa gömülü depoya ulaşıldı

Yan yana 2 musluktan birinden mazot aktı: Toprağa gömülü depoya ulaşıldı

Adana'da, kaçak akaryakıt satan bir oto yıkamacıya operasyon düzenlenen polis, yan yana iki musluktan birinden mazot aktığını belirleyince, toprağın 3 metre altına gömülü, 4 tonluk depoya ulaştı. Polis, özel vanayla hat çekilen depodan kaçak akaryakıt satan iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.
Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda kaçak mazot satışı yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese giden polisler, burada yaptıkları aramalara rağmen herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı. Yan yana bulunan iki musluğu açan polis, birinden su yerine mazot aktığını fark etti.

Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu: 1,5 milyon litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi

Kepçe 2 saat çalıştı

Bunun üzerine oto yıkamacı, iş yerinin arka tarafında toprağın altına gömülü bir depo olduğunu itiraf etti. Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 3 metre derinliğe gömülü depoya ulaşıldı.

Ekipler, bölgeye kepçe çağırdı.

Şüphelilerin, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel borulama ve pompa sistemi kurdukları, gelen araçlara litresi 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı.

Ankara'da yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
GÜNDEM
Ankara'da yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin ayrıca, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.

Depodaki mazot, incelenmek üzere başka bir tankere nakledildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin ayrıca, sattığı akaryakıtın kalitesini göstermek için çay bardağına koyduğu mazotu gelen müşterilere gösterdiği öğrenildi.

Kovaya dolan mazot.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 3 metre derinliğe gömülü depoya ulaşıldı.

Şüphelilerin 4-5 lira arasında kaçak mazot sattıkları ortaya çıktı.

İş yerinde bulunan bir odaya giren polis, etrafta mazot kokusu alınca detaylı arama yaptı.
Çindeki Türkler nasıl getirilecek?

Çin'deki Türkler
nasıl getirilecek?

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin Ortadoğu haritasını açıkladı.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4'lük deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.