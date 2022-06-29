Yanan ormanlar fidanla daha hızlı yeşilleniyor

Yanan ormanlık alanların eskiye dönmesi için ağaçlandırmak mı, yoksa doğal olarak yeşillenmesini beklemek mi daha etkili? Orman Mühendisi Levent Dikmen, kızılçam ormanlarının 40-50 senede kendini yenilediğine, fidan ekilmesi halinde bu sürenin 15-20 yıla indiğine dikkat çekti. Marmaris’te yaşanan son yangında 4 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinin yeşillendirilmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Orman Mühendisi Levent Dikmen, yanan ormanın tamamının kızılçam olduğunu söyledi:

“İğne yapraklı ağaçlar geniş yapraklı ağaçlara göre kökten sürgün vermez. Toprakta yanmayan tohumlardan tekrar fidanlar filizlenir. Doğaya hiç dokunmayalım, doğa kendini yenilemesiyle meşhurdur. Kızılçam ormanlarına hiç dokunmayalım 40-50 senede kendini yeniler. Köklerinden değil, toprakta yanmayan tohumlarla fidanlar filizlenir. Fidan ekilmesi durumunda ise 15-20 yıl gibi bir sürede yanan ormanlar kendini yeniler.”

FOTOĞRAF 28 Orman Genel Müdürlüğü paylaştığı fotoğraflar ile Muğla’nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kütahya Yenice’de, İzmir Seferhisar ve Foça’da, Denizli Çamköy’de, Çanakkale İntepe’de, Balıkesir Ayvalık’ta ve Antalya Olimpos ile Taşağıl’da doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla nasıl yeşillendiğini gözler önüne serdi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde \"öncesi ve sonrası\" başlığı altında geçmişte yangın meydana gelen 7 ildeki ormanların fotoğraflarını paylaştı. ÖNCE<br><br>Muğla, Datca, Emecik SONRA<br><br>Muğla, Datca, Emecik ÖNCE<br><br>Muğla, Bodrum, Torba SONRA<br><br>Muğla, Bodrum, Torba ÖNCE<br><br>Muğla, Bodrum, Mumcular SONRA<br><br>Muğla, Bodrum, Mumcular ÖNCE<br><br>İzmir, Seferhisar SONRA<br><br>İzmir, Seferhisar ÖNCE<br><br>İzmir, Foça, KIZILDAĞ SONRA<br><br>İzmir, Foça, KIZILDAĞ ÖNCE<br><br>Denizli, Çamköy SONRA<br><br>Denizli, Çamköy ÖNCE<br><br>Çanakkale, İntepe SONRA<br><br>Çanakkale, İntepe ÖNCE<br><br>Balıkesir, Ayvalık SONRA<br><br>Balıkesir, Ayvalık ÖNCE<br><br>Balıkesir, Ayvalık, Şeytan Sofrası SONRA<br><br>Balıkesir, Ayvalık, Şeytan Sofrası ÖNCE<br><br>Antalya, Taşağıl SONRA<br><br>Antalya, Taşağıl ÖNCE<br><br>Antalya, Olimpos SONRA<br><br>Antalya, Olimpos ÖNCE<br><br>Muğla, Marmaris, İnbükü SONRA<br><br>Muğla, Marmaris, İnbükü ÖNCE <br><br>Kütahya, Yenice SONRA<br><br>Kütahya, Yenice Bakanlık paylaştı: Yanan ormanlar küllerinden yeşerdi Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli yıllarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların öncesinin ve sonrasının yer aldığı fotoğraflar ile orman alanlarının geri kazandırıldığı görüntüleri paylaştı.

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