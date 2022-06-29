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ANKARA

Yanan ormanlar fidanla daha hızlı yeşilleniyor

Yanan ormanlık alanların eskiye dönmesi için ağaçlandırmak mı, yoksa doğal olarak yeşillenmesini beklemek mi daha etkili? Orman Mühendisi Levent Dikmen, kızılçam ormanlarının 40-50 senede kendini yenilediğine, fidan ekilmesi halinde bu sürenin 15-20 yıla indiğine dikkat çekti.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Yanan ormanlar fidanla daha hızlı yeşilleniyor
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Yanan ormanlık alanların eskiye dönmesi için ağaçlandırmak mı, yoksa doğal olarak yeşillenmesini beklemek mi daha etkili? Orman Mühendisi Levent Dikmen, kızılçam ormanlarının 40-50 senede kendini yenilediğine, fidan ekilmesi halinde bu sürenin 15-20 yıla indiğine dikkat çekti. Marmaris’te yaşanan son yangında 4 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinin yeşillendirilmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Orman Mühendisi Levent Dikmen, yanan ormanın tamamının kızılçam olduğunu söyledi:

  • “İğne yapraklı ağaçlar geniş yapraklı ağaçlara göre kökten sürgün vermez. Toprakta yanmayan tohumlardan tekrar fidanlar filizlenir. Doğaya hiç dokunmayalım, doğa kendini yenilemesiyle meşhurdur. Kızılçam ormanlarına hiç dokunmayalım 40-50 senede kendini yeniler. Köklerinden değil, toprakta yanmayan tohumlarla fidanlar filizlenir. Fidan ekilmesi durumunda ise 15-20 yıl gibi bir sürede yanan ormanlar kendini yeniler.”

Bakanlık paylaştı: Yanan ormanlar küllerinden yeşerdi
FOTOĞRAF 28
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Orman Genel Müdürlüğü paylaştığı fotoğraflar ile Muğla’nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kütahya Yenice’de, İzmir Seferhisar ve Foça’da, Denizli Çamköy’de, Çanakkale İntepe’de, Balıkesir Ayvalık’ta ve Antalya Olimpos ile Taşağıl’da doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla nasıl yeşillendiğini gözler önüne serdi.
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde \"öncesi ve sonrası\" başlığı altında geçmişte yangın meydana gelen 7 ildeki ormanların fotoğraflarını paylaştı.
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ÖNCE<br><br>Muğla, Datca, Emecik
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SONRA<br><br>Muğla, Datca, Emecik
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ÖNCE<br><br>Muğla, Bodrum, Torba
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SONRA<br><br>Muğla, Bodrum, Torba
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ÖNCE<br><br>Muğla, Bodrum, Mumcular
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SONRA<br><br>Muğla, Bodrum, Mumcular
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ÖNCE<br><br>İzmir, Seferhisar
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SONRA<br><br>İzmir, Seferhisar
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ÖNCE<br><br>İzmir, Foça, KIZILDAĞ
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SONRA<br><br>İzmir, Foça, KIZILDAĞ
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ÖNCE<br><br>Denizli, Çamköy
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SONRA<br><br>Denizli, Çamköy
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ÖNCE<br><br>Çanakkale, İntepe
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SONRA<br><br>Çanakkale, İntepe
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ÖNCE<br><br>Balıkesir, Ayvalık
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SONRA<br><br>Balıkesir, Ayvalık
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ÖNCE<br><br>Balıkesir, Ayvalık, Şeytan Sofrası
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SONRA<br><br>Balıkesir, Ayvalık, Şeytan Sofrası
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ÖNCE<br><br>Antalya, Taşağıl
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SONRA<br><br>Antalya, Taşağıl
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ÖNCE<br><br>Antalya, Olimpos
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SONRA<br><br>Antalya, Olimpos
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ÖNCE<br><br>Muğla, Marmaris, İnbükü
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SONRA<br><br>Muğla, Marmaris, İnbükü
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ÖNCE <br><br>Kütahya, Yenice
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SONRA<br><br>Kütahya, Yenice
Bakanlık paylaştı: Yanan ormanlar küllerinden yeşerdi
Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli yıllarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların öncesinin ve sonrasının yer aldığı fotoğraflar ile orman alanlarının geri kazandırıldığı görüntüleri paylaştı.

Küllerinden doğdu: Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
FOTOĞRAF 6
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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından \"#YeşilVatan\" etiketiyle yapılan paylaşımda, \"Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu.
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Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz.\" ifadelerine yer verildi.
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Fotoğraflarda bölgenin çam fidanlarıyla kaplandığı ve yemyeşil bir görüntüye kavuştuğu görülüyor.
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Küllerinden doğdu: Manavgat'ta 13 yıl önce yanan orman yeniden yeşile döndü
Orman Genel Müdürlüğü, 2008 yılında 16 bin hektar alanın küle döndüğü Taşağıl yangını sonrasında yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların kısa sürede ve en ideal yöntemle yeşillendirilmeye devam edileceğini belirtti.


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