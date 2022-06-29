Yanan ormanlar fidanla daha hızlı yeşilleniyor

Yanan ormanlık alanların eskiye dönmesi için ağaçlandırmak mı, yoksa doğal olarak yeşillenmesini beklemek mi daha etkili? Orman Mühendisi Levent Dikmen, kızılçam ormanlarının 40-50 senede kendini yenilediğine, fidan ekilmesi halinde bu sürenin 15-20 yıla indiğine dikkat çekti.
Yanan ormanlık alanların eskiye dönmesi için ağaçlandırmak mı, yoksa doğal olarak yeşillenmesini beklemek mi daha etkili? Orman Mühendisi Levent Dikmen, kızılçam ormanlarının 40-50 senede kendini yenilediğine, fidan ekilmesi halinde bu sürenin 15-20 yıla indiğine dikkat çekti. Marmaris’te yaşanan son yangında 4 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinin yeşillendirilmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Orman Mühendisi Levent Dikmen, yanan ormanın tamamının kızılçam olduğunu söyledi:
“İğne yapraklı ağaçlar geniş yapraklı ağaçlara göre kökten sürgün vermez. Toprakta yanmayan tohumlardan tekrar fidanlar filizlenir. Doğaya hiç dokunmayalım, doğa kendini yenilemesiyle meşhurdur. Kızılçam ormanlarına hiç dokunmayalım 40-50 senede kendini yeniler. Köklerinden değil, toprakta yanmayan tohumlarla fidanlar filizlenir. Fidan ekilmesi durumunda ise 15-20 yıl gibi bir sürede yanan ormanlar kendini yeniler.”