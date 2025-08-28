Yangın çıkan konteynerde çocuk bulundu: Ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Kıllı Mahallesi’nde bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşların konteynerde bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler, yangında yaralanan çocuğu dışarı çıkardı. Yangında ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.