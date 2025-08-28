Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Yangın çıkan konteynerde çocuk bulundu: Ağır yaralı

Yangın çıkan konteynerde çocuk bulundu: Ağır yaralı

23:5328/08/2025, Perşembe
G: 28/08/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yangında ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangında ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, konteynerde bulunan çocuk ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ta bir konteynerde çıkan yangında 1 çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Kıllı Mahallesi’nde bir konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Vatandaşların konteynerde bir çocuk bulunduğunu belirtmesi üzerine ekipler, yangında yaralanan çocuğu dışarı çıkardı. Yangında ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Kahramanmaraş
#Yangın
#Konteyner
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet 29 Ağustos Cuma Hutbesini yayımladı: Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)