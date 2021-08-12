Yangının yaraları sarılıyor

Türkiye’de Akdeniz ve Ege’de çıkan orman yangınları günlerce süren mücadele sonrasında kontrol altına alınırken, yangın bölgelerinde devlet, sivil toplum seferberliğiyle yaralar hızla sarılmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Marmaris’te AFAD Koordinasyon merkezinde yangınlardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez afetten etkilenen vatandaşların ev ve iş yerlerinin elektrik faturalarını ödeme sürelerini üç ay süreyle ertelediklerini açıkladı.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ YENİDEN HİZMETE ALINDI

Dönmez, afetten etkilendiğini ilgili elektrik dağıtım şirketlerine bildiren vatandaşların bu uygulamadan faydalanabileceğini aktardı. Bölgedeki yangınların, bir kaç yer dışında kontrol altına alındığını söyleyen Dönmez, “Yeniköy Termik Santrali’nin bu sabah saat 06.30 itibarıyla ilk ünitesi çalışmaya başladı. Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız” diye konuştu.

POLİÇE YENİLEME 1 AY UZATILDI

Türkiye Bankalar Birliği, yangın zedelerin bankalara borçlarının üç ay ertelenmesine yönelik tavsiye kararı alırken, Türkiye Sigorta Birliği ve TARSİM Tarım Sigortaları da hasar tespit çalışmalarını hızlıca başlattı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ise Manavgat, Bodrum ve Marmaris’te meydana gelen orman yangınları nedeniyle bölgelerdeki poliçe yenileme süresinin bir ay uzatıldığını duyurdu.

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VATANDAŞA TEMİNAT KOLAYLIĞI

Yangından zarar görenlere poliçelere teminatı sınırlayan noktalarda hatır ödemesi önerisinde bulunulan SEDDK açıklamasında şöyle denildi: “Yangınlarda zarar gören mallara ait konut sigortası, kara araçları kasko sigortası gibi mal sigortalarına sahip vatandaşlarımızın zararların tazmininde, poliçelerde teminatı sınırlayan hususların sigortalı lehine yorumlanarak zarar gören vatandaşların teminatsız bırakılmaması adına azami özenin gösterilmesi, hasar ödemelerinin mümkün olan durumlarda sigorta şirketlerince ex-gratia (lütuf-hatır ödemesi) kapsamında değerlendirilmesi faydalı olacaktır” denildi. Sigortalılardan talep edilen bilgi ve belgelerin temini konusunda yangından zarar gören vatandaşlara azami ölçüde kolaylık sağlanmasının önem arz ettiği bildirildi.

İTO’DAN 4 MİLYAR LİRA DESTEK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için düzenlenen kampanyaya İTO olarak 4 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu. TOBB’da 15.5 milyon lira toplandığını duyurmuştu. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, orman yangınlarından zarar gören vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon liralık katkıda bulunduklarını dile getirdi.

Ödemeler başlıyor

Yangından zarar gören her köye ve mahalleye özel entegre tarımsal kalkınma projeleri hazırladığını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bal üreticilerine kovan desteği ile yüzde 100 destek sağlayacaklarını belirtti. Pakdemirli, "Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Osmaniye, Mersin, Isparta, Denizli ve İzmir'de 30 ilçe, 191 köy, 10 bin 829 çiftçinin hasar tespitlerini yaptık. Antalya'ya 11 milyon lira ödenek aktarıldı. Muğla'da da ödemeler başlıyor. 5 milyon 778 bin liralık ödeme yapılacak" dedi.

Özel sektör de devreye girdi

Yangın felaketinin yaşandığı bölgelerdeki müşterilerine yönelik destek paketi hazırlayan Kuveyt Türk, talep etmeleri halinde yangından etkilenen müşterilerinin kredi kartı ekstrelerini ve finansman taksit ödemelerini, ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay öteleme kararı aldı. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde müşterilerinin yanında olmayı önemseyen Kuveyt Türk, en son Rize, Artvin ve Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından müşterilerinin bireysel kredi kartı borçlarını ve bireysel finansman taksit ödemelerini ilave kâr payı ve masraf almadan 3 ay ötelemişti.