Yapay zeka üretti: 50 milyon kez paylaşılan görsel Siyonizm'in emrindeki Bild'i panikletti

"Evet, 'Tüm gözler Refah'ta' gerçek bir çağrıdır. Refah'ta sadece Filistinli siviller değil, aynı zamanda İsrailli rehineler de var. Ve Hamas'ın taburları hâlâ sağlam. 'Tüm gözler Refah'ta' İsrail'in misyonuna destek vermek anlamına geliyor olmalı."