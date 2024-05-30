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Yapay zeka üretti: 50 milyon kez paylaşılan görsel Siyonizm'in emrindeki Bild'i panikletti

Almanya merkezli, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük tirajlı gazetesi Bild, terör devleti İsrail'in Refah'ta insanları diri diri yaktığı saldırı sonrası sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Refah'a dikkat çeken' kampanyalardan rahatsız oldu. 50 milyondan fazla paylaşılan ve yapay zeka ile üretilen "All Eyes On Rafah" yazısının paniklettiği Bild, "Bu viral fotoğraf terörü ödüllendiriyor" başlığını attı.

Hüseyin Berk
19:58 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:40 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Alman Bild, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan 'Refah'a destek' kampanyalarından rahatsız oldu.
Alman Bild, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan 'Refah'a destek' kampanyalarından rahatsız oldu.

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini aştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi.

İnsanları canlı canlı yakan, bebeklerin kafalarını kopartan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

Yapay zeka üretti: 50 milyon kez paylaşıldı

Tüm dünyayı ayaklandıran gelişme sosyal medyada da büyük yankı buldu.

Aralarında Yeni Şafak'ın da olduğu birçok medya kuruluşu ile sivil toplum örgütleri özellikle Instagram'dan 'Refah'a dikkat çeken' kampanyalar düzenledi.

Milyonların paylaştığı fotoğraf Siyonizm'in emrindeki Bild'i panikletti

Saatler içerisinde sanat camiasından spora milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşılan görseller, Almanya merkezli, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da üçüncü büyük tirajlı gazetesi Bild'i rahatsız etti.

Bild'de yer alan "Bu viral fotoğraf terörü ödüllendiriyor" başlıklı haber.
Bild'de Felix Rupprecht imzasıyla yayımlanan habere,
"Bu viral fotoğraf terörü ödüllendiriyor"
başlığı atıldı.
Görsellerin yapay zekayla oluşturulmasına vurgu yapan Rupprecht,
"Fotoğrafı paylaşan birçok genç Gazze'deki siviller için iyi niyetli ama farkında olmadan Hamas'ın ekmeğine yağ sürüyor."
ifadelerini kullandı.

İsrail'e lanet okunan paylaşımları, İsrail'e destek olarak gördü

Hamas'ın rehinelere tecavüz ve işkence ettiği yalanını dile getiren Bild yazarı,
"Evet, 'Tüm gözler Refah'ta' gerçek bir çağrıdır. Refah'ta sadece Filistinli siviller değil, aynı zamanda İsrailli rehineler de var. Ve Hamas'ın taburları hâlâ sağlam. 'Tüm gözler Refah'ta' İsrail'in misyonuna destek vermek anlamına geliyor olmalı."
dedi.

Filistinli esirleri 'terörist' ilan etmişlerdi

Terör devleti İsrail'in destekçisi Bild, geçtiğimiz yılın kasım ayında, Siyonistlerin serbest bıraktığı rehineler için "Filistinli terörist" ifadelerini kullanmıştı.



#Bild
#Refah
#Almanya
#İsrail
#Sosyal Medya
#Yapay Zeka
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