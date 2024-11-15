Yapay zekâyla akıllı ilaçlama

Bilgisayar Mühendisi Berkay Koçak tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli ilaçlama makinesi, sadece tarladaki yabancı otları hedef alarak tarımsal ürünlerde kalıntı oluşmasını önlerken ilaçlama maliyetlerini de yüzde 90’a varan oranda düşürüyor. Son yıllarda hızla gelişen dijital tarım, nesnelerin interneti, kablosuz sensör ağı ve yapay zekâ gibi teknolojiler, tarımda verimliliğin ve üretkenliğin artırılmasına, biyolojik çeşitliliğin ve toprağın korunmasına, gıda güvenliğinin iyileştirilmesine, sınırlı kaynaklar üzerindeki baskının azaltılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye fayda sağlıyor. Ayrıca, tarım ilaçları ve gübreler gibi kaynakların yerinde, en uygun miktar ve zamanda kullanımını kolaylaştırarak daha sağlıklı gıdaya erişime ve daha kaliteli üretime katkı sunuyor.





İLAÇ KULLANIMI BİR YILDA YÜZDE 4,5 ARTTI

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2022'de tarım ilacı kullanımı, bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 55 bin 374 tona yükseldi. Söz konusu miktarın yüzde 26,3’ünü herbisitler oluşturdu. Yapay zekâ ve akıllı tarım teknolojileri alanında üretimler yapan bir firmanın kurucusu ve bilgisayar mühendisi Berkay Koçak, tarımda kullanılan cihazların yapay zekâ gibi son teknolojilerle akıllı hale getirilmesiyle akıllı tarım teknolojilerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.





YABANİ OTLAR HASATTA VERİMİ AZALTIYOR

Üretim sürecinde rekolteyi ve hasadı olumsuz etkilemesi nedeniyle çiftçinin en çok mücadele ettiği unsurlardan birinin yabancı otlar olduğunu belirten Koçak, bu otlarla mücadelede kullanılan tarım ilaçlarının miktarının doğru şekilde ayarlanması gerektiğini, yabani otla mücadele edilmediğinde arazinin otlarla kaplanarak hasatta yüzde 30'a varan düşüşe neden olabildiğini, çok fazla ilaç kullanılması halinde de ürünlerin strese girip büyümesini durdurabildiğini ve üründe kalıntı oluşma ihtimalinin arttığını aktardı.





TASARRUF SAĞLAYAN AKILLI İLAÇLAMA MAKİNESİ

Geliştirdikleri yapay zekâ destekli sistemin, traktör üzerine asılır tipte bir ilaçlama makinesi olduğunu bildiren Koçak, sistemi, yapay zekâyla yabancı otları tespit edip üzerine tarım ilacını bırakan ve bu sayede yüzde 90'a varan oranda herbisit tasarrufu sağlayan akıllı ilaçlama makinesi şeklinde tanımladı. Makinenin, sıra arası ekimi yapılan mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, domates, patates, pamuk ve marulda kullanılabildiğinden bahseden Koçak, traktörün içerisine yerleştirilen dokunmatik ekran üzerinden atılacak ilacın veya sıvı gübrenin seçilerek ilacın püskürtme hızının ayarlanabildiğini, aynı zamanda vanalarda tıkanma olup olmadığının kontrol edilebildiğini anlattı.





HASAT 15-20 GÜN ÖNE ÇEKİLİYOR

Tarım ilacının sadece yabancı otlara uygulanmasıyla ürünün strese girmediğine hatta hasadın 15-20 gün erkene çekildiğine dikkati çeken Koçak, sistemin sadece tarım ilacı değil sıvı gübre de uygulayabildiğinin, bu sayede sıkça kullanılan ve maliyeti de yüksek olan gübrede israfın önüne geçilerek bu alandaki maliyetlerin de azaltılabileceğinin altını çizdi.











