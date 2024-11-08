Bakan Göktaş'tan kadınlara 'yapay zeka ve teknolojide aktif rol üstlenme' çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'de kadınların devrim niteliğinde reformlarla güçlendiğini belirten Göktaş, "Yapay zeka ve teknoloji alanlarında kadınların aktif roller üstlenmesinin dijitalleşen dünyada Türkiye'nin gelişimini hızlandıracağına inanıyoruz." dedi. Ayrıca Bakan Göktaş, 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin dünyada kadınların ileri teknolojilerin alt yapısını teşkil eden, "STEM" olarak tanımlanan alanlarda olacağını da sözlerine ekledi.
"Kadınların teknolojide alacakları roller Türkiye'nin gelişimini hızlandıracak"
Göktaş, günümüzde yapay zekanın sunacağı imkanların büyük merak uyandırdığını, bunun hız, erişilebilirlik ve çeşitlilik gibi imkanlar sağlarken kadın-erkek eşitsizliği, haksız rekabet, bilgi kirliliği ile doğru bilginin önüne geçme gibi riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.
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"21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor"
Bakan Göktaş, kadınların dijital teknolojilerle sağlık, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde çığır açıcı yeniliklerin kapısını aralayacağına inandıklarını dile getirerek, temiz teknoloji alanında kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırmaya yönelik TÜBİTAK ve Birleşmiş Milletler (BM) işbirliğinde bir çalışmaya da imza attıklarını söyledi.