Bakan Göktaş'tan kadınlara 'yapay zeka ve teknolojide aktif rol üstlenme' çağrısı

Yeni iş tanımları, kariyer rotaları yaşam şekillerimizi yeniden tanımlayacak. Bu süreçte, yaratıcılık, adaptasyon ve yaşam boyu öğrenme becerileri, insanların ve toplumların başarısında belirleyici unsur olacak. Bu noktada kadınların dijital okuryazarlık ve teknolojik becerilerinin artırılması büyük bir önem arz ediyor.