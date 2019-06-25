Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı Antalya'da yardım etme bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandıran İhsan A. (38), kullandığı otomobilden tespit edilerek yakalandı. İhsan A.'nın çok sayıda suç kaydı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 25 Haziran 2019, 20:15 Son Güncelleme: 25 Haziran 2019, 20:16 DHA