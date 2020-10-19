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GAZİANTEP

Yardım isteyen vatandaş Valilikten 12 bin lira almış

Gaziantep'te görme engelli bir şahıs, epilepsi hastası çocuğunun tedavisi için 4 gündür hastane köşelerinde yatıp kalktığını iddia etti. Ancak valilik tarafından iki seferde 12 bin liralık yardım yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yardım isteyen vatandaşın Valilikten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı.
Yardım isteyen vatandaşın Valilikten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da yaşadığını belirterek epilepsi hastası çocuklarının tedavisi için Gaziantep’e geldiğini ve buradan da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne sevk edildiğini iddia eden Şehmus Yağmur’un, valilik tarafından yapılan yardımlara rağmen, hayırseverlere ve yetkililere seslenmişti.

  • Yağmur’un bu çağrısına bir çok hayırsever destek olmaya çalışırken Gaziantep Valiliği’nin ise şahsa 10 bin lira tedavi yardımı, 2 bin lira ise yol parası ödediği ortaya çıktı. İki gözü de hiç görmeyen Yağmur’un, ayrıca engelli maaşı da aldığı belirlendi.

Yardım isteyen vatandaşın Valilikten 12 bin TL aldığı ortaya çıktı.

Yapılan yardımlara rağmen şahsın, engel durumunu da kullanarak hastane köşelerinde yardım istemeye devam etmesi ise tepki çekti.

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