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POLİTİKA

Yardım ve yataklık

CHP seçimlerde ittifak yaptığı HDP’ye desteğini artık açıkça ortaya koyuyor. CHP’li Ali Şeker ve İlhan Cihaner, teröre yardım ve yataklıktan görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarına desteğe koştu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İlhan Cinaner (Soldan 1.) Ahmet Türk (Soldan 2.) Ali Şeker (Soldan 3.)
İlhan Cinaner (Soldan 1.) Ahmet Türk (Soldan 2.) Ali Şeker (Soldan 3.)

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasına HDP’den önce tepki gösteren CHP, desteğini bir adım öteye taşıdı. İlk açıklamalarında HDP’li Ahmet Türk, Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan’ın suçlarını örtmeye çalışan CHP, eski belediye başkanlarına desteğe gitti.

HDP’LİLERE ZİYARET

Selçuk Mızraklı (Solda) Ali Şeker (Sağda)

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP’li eski vekil İlhan Cihaner ve İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Murat Akbaş’tan oluşan heyet, terör örgütüne yardım ve yataklık nedeniyle Mardin ve Diyarbakır belediye başkanlıklarından alınan Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Atanan kayyumları tanımadıklarını ima eden Şeker, “Bizim

için seçimle göreve gelen kişiler seçimle gitmedikçe belediye başkanlarıdır” dedi.

DAYANIŞMAYI GÖSTERİYORMUŞ!

Şeker, “Biz şu anda büyükşehir belediye başkanlıklarının başka bir kişi tarafından başka bir şekilde kullanıldığından dolayı belediye başkanımızı burada (il başkanlığında) ziyaret ediyoruz. Bunun adı demokrasi değildir” ifadeleri ile kayyumları ‘işgalci’ olarak niteledi. Şeker, “19 Ağustos 2019 darbesiyle de muhalefetin seçme ve seçilme hakkı elinden alınıyor. Böyle bir utancı yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Biz demokrasiye karşı yapılan topyekün saldırının karşısında desteklerimizi dayanışmamızı ifade etmek için geldik” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA GÖRÜŞTÜ

  • Öte yandan kayyum atamalarının ardından eylemlere başlayan HDP ise, soluğu CHP’de aldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve Eş genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü’den oluşan heyet CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu’na ise Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Görüşmede, yeni anayasa ve yargı reformu değerlendirilirken, ana gündem maddesini ise kayyumlar oluşturdu. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, kayyum konusunda HDP’ye desteğini iletti.


İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
OYNAT 02:03
İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.


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