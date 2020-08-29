Yargıda iki yenilik

2020-2021 adli yılı, 1 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle başlayacak. Yeni adli yılla birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan reform niteliğindeki iki uygulama da hayata geçirilecek. Bunlardan biri, asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısı uygulaması. Uygulama, 2011’de çıkarılan kanunla geçici süreyle kaldırılmıştı. Savcı sayısının yetersizliği, uygulamanın kaldırılmasının en önemli nedeni olarak gösterilirken, son yıllarda hakim ve savcı sayısının artmasıyla, asliye ceza mahkemelerindeki söz konusu uygulamaya yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden dönüldü. Uygulamanın kaldırıldığı 2011’de 4 bin 98 savcı görev yaparken, bu sayı bugün 6 bin 902’ye yükseldi. Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara çıkmasının hem sanık, hem mağdur yönünden güvence oluşturacağı belirtiliyor.

YENİ İNFAZ HAKİMLİĞİ

İnfaz yasasında yapılan değişiklikle infaz hakimliklerinin yetkileri genişletilirken, müstakil infaz hakimliklerinin kurulması benimsendi. Yenilenmiş infaz hakimlikleri, 1 Eylül itibariyle faaliyet göstermeye başlayacak. İnfaz hakimliği uygulamasıyla birlikte yargılamayı yapan asliye ve ağır ceza mahkemelerinin kararları sonrasında hükümlülerin cezalarının infazına ilişkin kararlara, uzmanlaşmış infaz hakimleri karar verecek. Bu yeni uygulama ile cezaların infazında bireyselleştirme, ihtiyaca uygunluk ve etkinlik, infaz uygulamalarının uzmanlık çerçevesinde yürütülmesi, yargılama yapan mahkemelerin dosyalara daha fazla vakit ayırabilmeleri, denetimli serbestliğin daha etkin uygulanması, yetki ve görev uyuşmazlıkları sebebiyle süreçlerin uzamasının önüne geçilmesi gibi konularda ceza infaz sistemine olumlu yansımalarının olması bekleniyor.

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İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

Avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalarına katılabilmesinin önünü açacak e-duruşma uygulamasının test süreci de devam ediyor. Yeni adli yılda e-duruşmanın pilot uygulamasına başlanacak ve uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Hazırlıkları devam eden İnsan Hakları Eylem Planı'nın da yıl içerisinde tamamlanarak kamuoyuna açıklanması hedefleniyor. 3. Yargı Paketiyle yapılan düzenlemelerle, yeni adli yılla birlikte hukuk yargılamaları daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülecek. Tüketici mahkemelerine açılan dava sayılarında azalma olması bekleniyor.

592 adliyede, 15 bölge adliye mahkemesinde, 8 bölge idare mahkemesinde ve yüksek yargıda toplam 21 bin 863 hakim ve savcı ile 79 bin 482 personel, yeni adli yılla birlikte yargı teşkilatında görev alacak.

GÜNDEM Örgütün yatak odası