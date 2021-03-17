Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin HDP'nin kapatılması için dava açtı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yazılı açıklamasında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti.

"Devletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladılar"

Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı.

Yine Anayasa'nın 14. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan" faaliyetler biçiminde kullanılamayacağının öngörüldüğünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

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"Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiş, fıkranın devamında da bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına işaret edilmiştir."





Başsavcı Şahin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesinin 1. fıkrasında, "herkesin barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkı"na sahip olduğunun belirtildiğini, aynı maddenin 2. fıkrasında ise bu hakların kullanılmasına, ulusal ve kamusal güvenliğin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kanunla kısıtlama getirilebileceği ilkesinin kabul edildiğini vurguladı.

"AYM tarafından kapatılması talep edilmiştir"

Şahin, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir."

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600'ün üzerinde HDP'li için siyaset yasağı istendi

Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi.

Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen kurucuları dahil partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

"HDP terörle arasına mesafe koyma konusunda hiçbir adım atmadı"

Konuya ilişkin TVNET'e değerlendirmelerde bulunan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "HDP terörle arasına mesafe koyma konusunda hiçbir adım atmadı. Her geçen gün PKK’nın uzantısı ve propagandasını yapar hale geldi. Bu konudaki eleştirileri göz ardı ederek bu davanın açılması için elinden geleni yaptı. Bu açıdan bakıldığı zaman, eğer hukuk devleti ise, eğer anayasamızda bir partinin hangi şartlarda kapatılmasına ilişkin düzenlemeler varsa bunun gereğinin şüphesiz yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.

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"Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde böylesine bir yapıyı siyasette barındırmazlar"

Seçimlere HDP olarak giren PKK’ya kapatma davası açıldığını belirten Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, "Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde; terör örgütü ile böylesine netlikte ilintili, iltisaklı, iç içe, Kandil’e terörist devşiren, gençlerin hayatına kasteden ayrılıkçı bir yapıyı siyasette asla barındırmazlar." ifadelerini kullandı.

Seçimlere HDP olarak giren PKK’ya kapatma davası açıldı. Dünyanın hiç bir demokratik ülkesinde; terör örgütü ile böylesine netlikte ilintili, iltisaklı, iç içe, Kandil’e terörist devşiren, gençlerin hayatına kasteden ayrılıkçı bir yapıyı siyasette asla barındırmazlar. — Ersin Çelik (@ersinceliq) March 17, 2021

Bahçeli, "HDP kapatılmalıdır" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın Kobani ve 6-8 Ekim olaylarını azmettirdiği gerekçesiyle kapatılması gerektiğini açıklamıştı.

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Cumhuriyet Başsavcılarına çağrı yapan Bahçeli, harekete geçilmemesi durumunda kendilerinin kapatma davası açacaklarını beyan etmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Yargıtay, HDP hakkında inceleme başlatmıştı.

Kobani soruşturması kapsamında HDP'li 9 vekilin fezlekesi geçtiğimiz günlerde TBMM Komisyonu'na ulaşmıştı.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu belirlenen ve hapis cezası alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği ise bugün TBMM Genel Kurulu'nda okunan kararla düşürülmüştü.

GÜNDEM Yargıtay'dan HDP'ye inceleme: Kobani iddianamesinin ekleriyle gönderilmesini istedi