Yargıtay'dan HEDEP kararı

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi.
HEDEP kısaltmasını kabul etmeyen Yargıtay, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı ifade edildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi isminde sorun olmadığı ancak kısaltması olan HEDEP'in daha önce kapatılan HADEP'e benzerliğine dikkat çeken Yargıtay, partiye gönderdiği yazıda bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ifade etti. Yargıtay, HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Türkiye'ye "işgalci" iftirası atan HEDEP Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'ya milletvekili yeminini hatırlatarak, "Siz Suriye'nin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilisiniz." dedi.
CHP gibi bir partinin genel başkanısınız. Yıllardır bu ülkede milletvekilliği yapıyorsunuz. Size yakışan bilerek konuşmaktır. Bilmediğiniz konularda da konuşmamaktır. Gördüğüm o ki Filistin meselesini tarihsel olarak hiç bilmiyorsunuz. İngiliz işgaliyle başlayan ve İsrail devletinin kuruluşuyla tamamlanan süreci de pek bilmiyorsunuz. İsrail’i kuran Arap-İslam düşmanı İRGUN terör örgütünden ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. İsrail’in kurulduktan sonra nasıl toprak işgal etme siyaseti izlediğini,
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık göreceğini ve görevi bırakacağını iddia etti. Özel'in sözleri önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattı. Özel öte yandan terör örgütü PKK'nın arka bahçesi HEDEP ile de ittifaka göz kırparak "Siyasette arka kapı diplomasisi her zaman vardır ama sadece arka kapı diplomasisi ile ittifak ya da iş birliği olmaz. Bazen kapalı kapıları arka kapı diplomasisi açabilir." dedi.
CHP'de değişen bir şey yok. 7 Ekim'den bu yana bebek, kadın demeden on binlerce Filistinli masumun katledilme emrini veren İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan katliama sessiz kalmaması üzerine aşağılık bir yalanla Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almıştı. O iftiraya, Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan olan Özgür Özel sahip çıktı. Özel, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, Roboski ile helalleşeceğiz dedi. Suç bizde değil Tayyip Erdoğan bombalattı orayı, o köylüler onun emriyle öldürüldü" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.