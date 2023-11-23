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Yargıtay'dan HEDEP kararı

Yargıtay'dan yapılan yazılı açıklamada, 'HADEP'e benzerliği nedeniyle HEDEP isminin kullanılamayacağı ve kısaltmanın değişmesi gerektiği belirtildi.

11:59 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:49 - 23/11/2023 Perşembe
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Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi.

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi.

HEDEP kısaltmasını kabul etmeyen Yargıtay, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı ifade edildi.


Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi isminde sorun olmadığı ancak kısaltması olan HEDEP'in daha önce kapatılan HADEP'e benzerliğine dikkat çeken Yargıtay, partiye gönderdiği yazıda bu benzerliğin Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu ifade etti. Yargıtay, HEDEP kısaltmasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.




Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli
Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.

#Yargıtay
#HEDEP
#HDP
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