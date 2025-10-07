Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında karar açıklandı: 13 sanığa 18 yıl hapis

Yargıtay'ın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı. Mahkeme, 13 sanığa "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.
- Sanık emekli Korgeneral Köksal Karabay, soruşturmanın ilk aşamasında görev yapan savcı ve hakimlerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ihraç edildiğini ve hukuken ceza aldıklarını, iddianamede yer alan suçlamalara yönelik hiçbir somut delil olmadığını öne sürerek, mahkemeden beraatini istedi.
Sanık emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen de 28 Şubat davasının özel olarak kurgulanmış bir kumpas davası olduğunu ileri sürerek, şunları ifade etti:
- "Soruşturmanın başında olan herkesin FETÖ ile bağlantısı çıkmıştır. Davanın iddianamesini hazırlayan savcı, bize karşı kin ve husumet ile hareket etmiştir. Necmettin Erbakan yaşarken hiçbir askerden şikayetçi olmamıştır. 28 Şubat davasının açılması için onun ölümü beklenmiştir. Dosyada yer alan müşteki ve mağdur dilekçeleri tek tiptir. Suçsuzum. Askerliğim boyunca subaylık yeminime bağlı kaldım. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemedim. Beraatimi talep ediyorum."
Avukatlar, somut delilin bulunmadığını öne sürdü
Beyanların ardından söz alan sanık avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini, 13 yıldır yargılamanın devam ettiğini, müvekkillerinin yaşlı insanlar olduğunu, iddianamede de sanıklara atılı suçlara dair hiçbir somut delilin bulunmadığını öne sürerek, mahkemeden, sanıkların beraatini istedi.
- Kararını açıklayan mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu
Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.