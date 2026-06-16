Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Yaş pasta aldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı

Yaş pasta aldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı

00:5116/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya’da bir pastaneden yaş pasta aldıktan sonra yolda yürüyen kişi, kimliği belirsiz saldırganın tabancayla açtığı ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Orta Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi'ndeki dükkandan yaş pasta alıp ayrılan M.K.E, yolda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis saldırganın peşine düştü

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, dükkandan yaş pasta aldıktan sonra kaldırımda yürümeye başlayan M.K.E'ye, arkasından koşarak gelen kişinin, tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra kaçması ve çevredekilerin yaralının yardımına koşması yer aldı.



#antalya
#güvenlik kamerası
#Serik
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ağustos celbi için tarih belli oldu: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 MSB takvimi