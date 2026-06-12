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Zorla evine girdikleri kişinin 20 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

Zorla evine girdikleri kişinin 20 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli tutuklandı

13:2812/06/2026, Cuma
DHA
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Şüphelilerin eve girmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüphelilerin eve girmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bıçak zoruyla girdikleri evinde Almanya vatandaşı E.M.B.'nin (75) 20 bin lirasını gasbeden 4 şüpheli, jandarmanın çalışması sonucu yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Haziran saat 04.00 sıralarında Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya vatandaşı E.M.B.'nin evine bıçak zoruyla giren şüpheliler, 20 bin lirayı gasbedip, kaçtı. E.M.B.'nin ihbarı üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüpheliler O.G. (34), İ.S. (31), İ.K. (30) ve İ.B.'yi (17) Avsallar Mahallesi'nde yakaladı. İşlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin eve girmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.


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