Yasakların başlayacağı saat belli oldu: Emniyet Müdürlüğünden seçim ikazları

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Mahalli idareler genel seçimi nedeniyle, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından, seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim büroları 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerekmektedir. Seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılması yasaktır. İlimizin çeşitli yerlerinde ve vatandaşlarımızın ikamet, işyeri ve araçlarında asılı bulunan propaganda malzemelerinin (siyasi partiler, bağımsız adaylar ve muhtar adaylarına ait afiş, parti bayrakları, flamaları vb.) kanunen 30 Mart 2024 günü saat 18.00'e kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra belirtilen propaganda malzemeleri sadece siyasi partilerin genel merkez, il binası, ilçe binası ve belde binasına asılabilir. Sandıkların konulduğu bina, yapı ve müştemilatında siyasi parti ve adaylara ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşınamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda sandıkların konulduğu okul bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya zorunlu haller dışında herhangi bir araç girişine müsaade edilmeyecektir.”