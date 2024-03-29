|
Gündem

Yasakların başlayacağı saat belli oldu: Emniyet Müdürlüğünden seçim ikazları

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin ikazlarda bulundu. Yapılan açıklamada seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim bürolarının 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılmasının yasak olduğu da bildirildi.

18:54 - 29/03/2024 Cuma
IHA
Seçim zarfları (Foto: Arşiv)
Seçim zarfları (Foto: Arşiv)

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Mahalli idareler genel seçimi nedeniyle, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından, seçim çevrelerinde seçim çalışmalarını yürütmek üzere açılan seçim büroları 30 Mart 2024 günü saat 18.00'de kapatılması gerekmektedir. Seçim propagandasının sona erdiği 30 Mart 2024 günü saat 18.00'den sonra hoparlörle propaganda yapılması yasaktır. İlimizin çeşitli yerlerinde ve vatandaşlarımızın ikamet, işyeri ve araçlarında asılı bulunan propaganda malzemelerinin (siyasi partiler, bağımsız adaylar ve muhtar adaylarına ait afiş, parti bayrakları, flamaları vb.) kanunen 30 Mart 2024 günü saat 18.00'e kadar kaldırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra belirtilen propaganda malzemeleri sadece siyasi partilerin genel merkez, il binası, ilçe binası ve belde binasına asılabilir. Sandıkların konulduğu bina, yapı ve müştemilatında siyasi parti ve adaylara ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşınamayacaktır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kararı doğrultusunda sandıkların konulduğu okul bahçelerine seyyar satıcı, bisiklet veya zorunlu haller dışında herhangi bir araç girişine müsaade edilmeyecektir.”



#Seçim
#Yasaklar
#Propaganda
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
B sınıfı ehliyeti olanlara son uyarı geldi: 12.978 TL para cezası ödemek istemeyenler dikkat!