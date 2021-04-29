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Gündem Yaslandığı sur yıkılınca 7 metre yükseklikten düştü
SİNOP

Yaslandığı sur yıkılınca 7 metre yükseklikten düştü

Sinop'ta Deniz Kurt (26), dinlemek için yaslandığı tarihi surun bir bölümü yıkılınca 7 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yaslandığı sur yıkılınca 7 metre yükseklikten düştü
Yaslandığı sur yıkılınca 7 metre yükseklikten düştü.

Olay, dün Barbaros Caddesi tarihi Sinop Kalesi bölgesinde meydana geldi. Dinlenmek isteyen Deniz Kurt'un yaslandığı surun bir bölümü, aniden yıkıldı.

7 METREDEN DÜŞTÜ

Kurt, büyük taşlarla yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde yaralanıp, mahsur kalan Kurt, itfaiye ekiplerince alınıp, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Deniz Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaya parçası otomobilin üzerine düştü: Muhtar canını zor kurtardı
FOTOĞRAF 5
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Olay, Erzincan-Kemah kara yolunda meydana geldi.
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Sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 VP 2293 plakalı otomobil, Erzincan'dan Kemah ilçesine doğru giderken dağdan kopan kaya parçası otomobilin ön camına çarptı.
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Kayanın aracın içine girmesiyle yolcu koltuğunda oturan Gülbahçe Köyü Muhtarı Doğuş Karaboğa yaralandı.
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Yaralı muhtar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Mengücek Gazi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
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Kaya parçası otomobilin üzerine düştü: Muhtar canını zor kurtardı
Erzincan'da dağdan kopan kaya parçası, seyir halindeki otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan köy muhtarı yaralandı.


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