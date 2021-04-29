Yaslandığı sur yıkılınca 7 metre yükseklikten düştü.

Olay, dün Barbaros Caddesi tarihi Sinop Kalesi bölgesinde meydana geldi. Dinlenmek isteyen Deniz Kurt'un yaslandığı surun bir bölümü, aniden yıkıldı.
7 METREDEN DÜŞTÜ
Kurt, büyük taşlarla yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde yaralanıp, mahsur kalan Kurt, itfaiye ekiplerince alınıp, sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alınan Deniz Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.