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Yaşlılara özel yaşam merkezi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:38 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.
Murat Kurum, Bahçelievler Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaşlılarla tek tel el sıkışan Kurum, karanfil verip sohbet etti. Yaşlılar için projelerinden bahseden Kurum, şunları anlattı: “Tek derdimiz İstanbul ve milletimizin sorunları olacak. Biz milletimiz için hep en iyisini en güzelini hayal ettik ve o hayalin peşinden koştuk. İnşallah sizlerle birlikte de bunları gerçekleştireceğiz.”

HER TÜRLÜ DESTEĞİ SUNACAĞIZ

“Burada huzur evimizde güzel bir ortam var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul’un iki yakasında yaşam merkezi dediğimiz projelerimizi sizlere sunacağız. Bu tesislerde vakit geçireceksiniz, spor yapacaksınız, eğleneceksiniz, kitap okuyacaksınız, müzik dinleyeceksiniz ve eğitimlere katılacaksınız. Sizlerle birlikte yol yürümek de bizim için bir şeref ve onur vesilesi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak hem maddi hem manevi her türlü desteği yaşlılarımıza sunacağız.”

Bir karış toprağı böldürmeyiz

Bağcılar’da gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın anısına çekilen filmi izledi. Kurum gösterim sonrası yaptığı konuşmada, “Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda her kütüphanede her okulda her öğrencide hatıraları ve verdiği mücadele kaldı. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK’lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz” dedi.

Furkan’a evinde ziyaret

Murat Kurum, 11 yaşındaki engelli Furkan Tan’ı evinde ziyaret etti. Tan’a tablet ve imzalı Beşiktaş forması ile oyuncak dozer hediye eden Kurum, “Bu dozerle İstanbul’daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.



#Murat Kurum
#İBB
#Bahçelievler Huzurevi
11 saat önce
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