Yaşlılara özel yaşam merkezi

Bağcılar’da gençlerle bir araya gelen Murat Kurum, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın anısına çekilen filmi izledi. Kurum gösterim sonrası yaptığı konuşmada, “Aybüke öğretmenimiz şehit oldu. Bir al yazması bir de sazı kaldı. Ama her salonda her kütüphanede her okulda her öğrencide hatıraları ve verdiği mücadele kaldı. Öğretmenlerimizi şehit eden PKK’lı teröristlere inlerini dar edeceğiz. Şehitler vermeye devam edeceğiz ama bu vatanın bir karış toprağını asla ve asla böldürmeyeceğiz” dedi.