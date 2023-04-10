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Gündem

Yavaş’tan AB itirafı

Kılıçdaroğlu’nun “AB’ye vizesiz seyahat vaadini” değerlendiren ABB Başkanı Mansur Yavaş bunun için sadece 3 yasal düzenleme gerektiğini kabul etti. Ancak Yavaş, bu maddelerden ikisinin Türkiye’nin terörle mücadelesini gözden geçirmesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin resmen tanınması olduğunu söylemedi.

04:00 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vizesiz AB itirafı.

Vizesiz AB itirafı.

6’lı Masa’nın ortak aday arayışında ismi İYİ Parti tarafından masaya sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta dile getirdiği üç ayda AB’yi vizesiz seyahat vaadini değerlendirdi. TV100’de konuşan Yavaş, Avrupa ile ilgili vizesiz seyahat için 3 yasal düzenlemenin kaldığını bunların da son derece kolay olduğunu söyledi. Yavaş, “Uyum yasalarında 3 madde kaldı. Bu 3 maddeyi tamamladığımızda vize serbestisini vermeleri gerekiyor” dedi. Bu üç madde içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin resmen tanınması ve terörle mücadelede kanununda kapsamlı revizyonlar bulunuyor.



#Seçim
#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Vize
12 dakika önce
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