Yavaş’tan AB itirafı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşlarının kendisine destek vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün adını yine zikredemedi. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda bela okudu ve insan gibi insanlarla yoluna devam edeceğini vurgulayıp, "Bu arada ne söyleyeyim, her türlü terörün Allah bin belasını versin" dedi. CHP lideri geçtiğimiz günlerde de, PKK desteği sorusuna yanıt verememiş terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." diyerek tepkilerin hedefi haline gelmişti.