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Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor

Yaz Kur’an kursları 6 Temmuz’da başlıyor

11:0123/06/2026, Salı
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Yaz dönemi Kur’an kursları, Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek kurslar için başvurular başladı.

Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Yaz Kur'an kursları için başvurular, 13 Temmuz'a kadar alınacak.


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