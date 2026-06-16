Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan yeni hicri yıl mesajı

Arpaguş, bugün başlayan hicri yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini esas alan hicri takvimin 1448'inci seneyi devriyesi olduğunu anımsattı.

Yeni hicri yılın İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Arpaguş, "İdrak ettiğimiz bu günler, bir yeni yıl başlangıcı olmanın ötesinde İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan hicret hadisesini bizlere hatırlatır. Hicret, esaretin zincirlerini kırarak hürriyete yürüyüşün, cehaletin karanlığını yırtarak aydınlığa çıkışın ve kula kulluk zilletinden yalnızca Allah'a kul olmanın izzetine yönelişin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

'MÜSLÜMANLAR SÜNNET REHBERLİĞİNDE ADALET VE MERHAMET ÜZERİNE KURULU BİR MEDENİYETİN TEMELİNİ ATTI'

Peygamber ve onun kutlu davasına gönül verenlerin Mekke'de kendilerine uygulanan her türlü insanlık dışı muameleye sarsılmaz bir iman ve asil bir tavırla karşı durduklarını vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Allah'ın izni ve inayetiyle Medine'ye hicret eden Müslümanlar, orada vahyin ve sünnetin rehberliğinde iyilik, adalet ve merhamet üzerine kurulu bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Coğrafyaları ve çağları aşan hayat tasavvuruyla bu medeniyet, büyük bir inkişafın öncüsü olmuş, tarihin seyrini ve insanlığın talihini değiştirmiştir. 1448'inci seneyi devriyesinde yeniden yad ettiğimiz bu mühim hadise, bizleri kendi iç dünyamızda iyiliğe doğru asil adımlarla her dem hicret etmeye davet etmekte ve yeryüzünü kuşatan her türlü kötülükle mücadelede bizlere azim ve kararlılık aşılamaktadır."







