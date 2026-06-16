Hicri yeni yıl bugün başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü bugün başladı ve Müslümanlar Hicri 1448 yılına girdi. Ayın hareketlerine göre belirlenen hicri takvimde yeni yılı müjdeleyen hilal, ilk olarak Atlas Okyanusu üzerinde görüldü, ardından Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika’dan gözlemlenebilecek.

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Hicri takvim, Hazreti Muhammed (sav) ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç kabul ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Üzeyir Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, bu olayın İslam toplumunun inşasında yeni bir dönemi başlattığını ifade etti. Öztürk, Mekke'deki baskı ortamından ayrılan Müslümanların Medine'de inançlarını özgürce yaşayabildiğini, kardeşlik ve dayanışma temelinde yeni bir toplum modeli oluşturduğunu söyledi.

AŞURE GÜNÜ GELİYOR

İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayında oruç tutulması, aşure hazırlanıp dağıtılması ve Hazreti Hüseyin ile Kerbela'da şehit edilenlerin anılması yaygın uygulamalar arasında bulunuyor. Muharrem ayının 10’uncu gününe denk gelen Aşure Günü ise bu yıl 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

DAYANIŞMAYI CANLANDIRALIM

Hicretin yalnızca fiziki bir göç olmadığını vurgulayan Öztürk, bu olayın inanç uğruna yapılan fedakarlığın, kardeşliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti. Öztürk, hicri yeni yılın Müslümanlar için muhasebe, yenilenme ve birlik bilincini güçlendirme vesilesi olması gerektiğini belirterek, İslam kardeşliğinin, paylaşma kültürünün ve toplumsal dayanışmanın canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.







