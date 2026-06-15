İstanbul yeniden "Daru’l-Hadis" oluyor: Uluslararası Hadis Meclisleri 17 Haziran'da başlıyor

İstanbul, hadis ilminin kalbi olmaya devam ediyor. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Uluslararası Hadis Meclisleri", bu yıl 17-27 Haziran tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Camii’nde gerçekleştirilecek. İslam dünyasının dört bir yanından müsnid hadis âlimlerini bir araya getirecek olan dev organizasyon, tüm dünyadan ilim talebelerini İstanbul'da buluşturacak.

Bu yılki program Ahıskalı Ali Haydar Efendi anısına

İlk yılından itibaren yoğun bir ilgiyle takip edilen Hadis Meclisleri, her yıl İslam dünyasının büyük öncülerine ithaf ediliyor.

Ahıskalı Ali Haydar Efendi

2024 yılında Hasan Kılıç Efendi adına düzenlenen ilk mecliste Sahîh-i Müslim, 2025 yılında Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi adına düzenlenen ikinci mecliste ise Sahîh-i Buhârî baştan sona okunarak hatmedilmişti.

17 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak olan bu yılki meclisler ise iki devrin büyük âlimi, Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi’nin üstâdı Ahıskalı Ali Haydar Efendi Hazretleri adına gerçekleştirilecek. 10 gün sürecek bu manevi iklimde, temel hadis kaynaklarından biri olan Sünen-i Ebû Dâvûd baştan sona okunacak.

Katılımcılara uluslararası icazetname verilecek

İslam coğrafyasının muhtelif ülkelerinden gelen dünyaca ünlü müsnid hadis âlimlerinin kıraatleriyle icra edilecek olan meclislerde, sadece hadis okunmayacak; aynı zamanda kıymetli âlimlerin vereceği konferanslar ve gerçekleştirilecek mülakatlar da ilim ehline ışık tutacak.

Programın sonunda, meclisleri eksiksiz takip eden katılımcılara, İslam âlimlerinin ıslak imzalarının yer aldığı özel bir icâzetnâme takdim edilecek.

Meclisleri yerinde takip edip icâzet almaya hak kazanmak isteyen ilim taliplerinin icazet.hadismeclisleri.com adresindeki katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaşacak

İstanbul'daki programa fiili olarak katılamayan hadis sevdalıları da unutulmadı. Organizasyon boyunca tüm oturumlar, Hadis Meclisleri YouTube Kanalı (@hadismeclisleri) üzerinden canlı olarak tüm dünyaya ulaştırılacak.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, tarih boyunca "Dâru’l-Hadîsler şehri" olarak bilinen İstanbul’u yeniden bu manevi hüviyetine kavuşturan bu büyük organizasyona; hadis-i şeriflerin nuruyla ihya olmak ve sünnet-i seniyyeye bağlılığını tazelemek isteyen tüm ilim taliplerini davet ediyor.