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ANKARA

Yaz Kur’an Kursları Diyanet TV'den yayınlanacak

Diyanet duyurdu: Yaz Kur’an Kursları Diyanet TV'den yayınlanacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter üzerinden koronavirüs nedeniyle bu sene yaz Kur’an Kursu eğitimlerinin camilerde yapılamayacağını ama televizyon üzerinden yayınlanacağını duyurdu. Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek ‘Yaz Kur’an Kursları”, yarın Prof. Dr. Erbaş’ın vereceği ilk dersle başlayacak.

Haber Merkezi İHA
Yaz Kur’an Kursları Diyanet TV'den yayınlanacak.
Yaz Kur’an Kursları Diyanet TV'den yayınlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl örgün eğitimin tatile girdiği dönemde cami ve Kur’an kurslarında açtığı ‘Yaz Kur’an Kursları’, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim yöntemiyle yarın başlıyor.

  • İlk dersi yarın saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın vereceği Yaz Kur’an Kursları, Diyanet TV’den yayınlanacak programlarla yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı hafız adayı çocuklarla buluştu
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı hafız adayı çocuklarla buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, 2018-2019 Kuran kursu eğitim programının açılış gününde İstanbul'da bulunan Albayrak Camii Kız Kur-an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Erbaş, Kur-an eğitimleri devam eden çocuklarla yakından ilgilendi, hafızlıkla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl camilerden uzak kalacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla çocuklara ve gençlere bu programları takip etme çağrısında bulunarak, “Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler bu sene yaz Kur’an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde, ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV’nin yaz Kur’an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz” dedi.

Diyanet'ten online Kur'an kursu
GÜNDEM
Diyanet'ten online Kur'an kursu

  • 6 hafta devam edecek ‘Yaz Kur’an Kursları’ eğitim programı, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur’an Öğreniyorum", Kur’an-ı Kerim okumayı bilen bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur’an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak derslerinden faydalanmak isteyenler için ise "Dinimi Öğreniyorum" başlıkları altında üç farklı dersten oluşuyor.

Yaz Kur’an kursları online’da: Online kurslar 29 Haziran tarihinde Diyanet TV üzerinden başlayacak
HAYAT
Yaz Kur’an kursları online’da: Online kurslar 29 Haziran tarihinde Diyanet TV üzerinden başlayacak

Hafta içi her gün yayınlanacak


Hafta içi her gün yayınlanacak dersler, Kur’an’ı Öğreniyorum saat 10.30’da, Dinimi Öğreniyorum saat 11.00’de, Kur’an Okuyorum ise saat 17.00’de olmak üzere 3 kuşak halinde ekrana gelecek. Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler, Diyanet TV YouTube kanalından ilgili eğitim videolarına erişebilecek.

Diyanet'ten koronavirüs önlemleri: Kur'an kursları 2 hafta tatil, uluslararası seminerler iptal
GÜNDEM
Diyanet'ten koronavirüs önlemleri: Kur'an kursları 2 hafta tatil, uluslararası seminerler iptal

Kitaplar ücretsiz verilecek


Diyanet İşleri Başkanlığının, "diyanet.gov.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran öğrenciler, en yakın müftülüğe başvurmaları halinde ‘Yaz Kur’an Kursu’ kitaplarını ücretsiz olarak temin edebilecek. Bununla beraber ilgili linkte kitapların PDF formatına da ulaşılabilecek.
Çocuklara sahih dini bilginin aktarılmasında önemli bir imkan olan ‘Yaz Kur’an Kursları’nın sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak ‘EHYS’ üzerinden test usulü online değerlendirme yapılacak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek.

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