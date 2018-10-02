YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.
YDS 2 Aralık'ta yapılacak
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.
- Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.
Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) Kılavuzu
Bu yıl 3 kez yapılacağı açıklanmıştı
ÖSYM, yılda iki kez düzenlenen YDS'nin bu yıl 3 kez yapılacağını açıklamıştı.