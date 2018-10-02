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2018 YDS/3 başvuruları başladı! YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS ne zaman yapılacak?

YDS başvuruları başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2018 YDS/3 başvuruları başladı. Adaylar baş YDS başvurularını 10 Ekim'e kadar yapabilecek. YDS/3 2 Aralık'ta düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
YDS, 2 Aralık'ta yapılacak.
YDS, 2 Aralık'ta yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.

YDS 2 Aralık'ta yapılacak

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.

  • Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) Kılavuzu

Bu yıl 3 kez yapılacağı açıklanmıştı

ÖSYM, yılda iki kez düzenlenen YDS'nin bu yıl 3 kez yapılacağını açıklamıştı.

ÖSYM'den adaylara üçüncü YDS müjdesi
GÜNDEM
ÖSYM'den adaylara üçüncü YDS müjdesi

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