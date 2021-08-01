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POLİTİKA

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yedi PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonu bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

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