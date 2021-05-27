'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.





Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!



Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2021

OYNAT 00:15 Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda 'Mehmetçiğin pençesinden kaçış yok. Kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile 11 terörist etkisiz hale getirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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