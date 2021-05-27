'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!
Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu’nda 10, Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 olmak üzere toplam 11 PKK’lı terörist kara ateş destek vasıtalarımız ve Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/N1IM6Yf0Gx
Mehmetçiğin Pençesinden kaçış yok!