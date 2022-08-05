Gündem Yediiklim Yayınevi suçlamaları reddetti Sorular aynı değil benzer
ANKARA

Yediiklim Yayınevi suçlamaları reddetti: Sorular aynı değil benzer

Yediiklim Yayınevi de bir basın açıklamasıyla suçlamaları reddetti. Öğretmenler soruların aynı değil, benzer olduğunu, kendilerinin ÖSYM’den esinlendiğini söyledi. Yayınevi sahibi Münir Çelik de "Kitaplarımızı bütün kitapevlerinde herkes alabilir. Özel ya da kişiye özel sorular değildir. Gizli saklı hiçbir şey yoktur” dedi.

Abone Ol Google News
Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Yediiklim Yayınevi suçlamaları reddetti: Sorular aynı değil benzer
Polis Yediiklim Yayınevine baskın yaptı.

Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve avukatı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Münir Çelik, “Biz ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara konu, soru, deneme, yaprak test, Türkiye geneli deneme ürünler hazırlamaktayız. Bu sorulardan 15 kez Türkiye geneli deneme yaptık. Youtube kanalımızda çözümleri var. Bu denemeler Türkiye’nin her iline gönderilir, herkese açıktır. Özel ya da kişiye özel sorular değildir. Kitaplarımız bütün kitap evlerinde herkes alabilir. Gizli saklı hiçbir şey yoktur. 2003 yılından beri bu firma bu işi yapmaktadır. Bahsi geçen, sosyal medyada dolaşan 20 tane noktası virgülüne kadar aynı denilen soru asılsızdır. Öyle bir soru yoktur. Olması da mümkün değildir. Hayatın gerçeklerine aykırıdır” şeklinde konuştu.

Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve avukatı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve avukatı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

SORULARI HERKESLE PAYLAŞTIK

Yayınevi avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük ‘aynı soru’ iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: “Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir. Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye’deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir.”

2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama
GÜNDEM
2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama
Fenerbahçe tur kapısını araladı

Fenerbahçe tur kapısını araladı

​Sarı lacivertliler, Çekya ekibini farklı yenerek avantaj elde etti.
Turu Konyaya bıraktık

Turu Konya'ya bıraktık

​Konyaspor, Vaduz deplasmanından beraberlikle ayrıldı
İzlandada avantajı kaptık

İzlanda'da
avantajı kaptık

​Başakşehir, deplasmandan galibiyetle dönüyor.

İletişim Başkanı Altun: ​KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.