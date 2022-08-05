Yediiklim Yayınevi suçlamaları reddetti: Sorular aynı değil benzer

Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve avukatı iddialara ilişkin açıklama yaptı. Münir Çelik, “Biz ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara konu, soru, deneme, yaprak test, Türkiye geneli deneme ürünler hazırlamaktayız. Bu sorulardan 15 kez Türkiye geneli deneme yaptık. Youtube kanalımızda çözümleri var. Bu denemeler Türkiye’nin her iline gönderilir, herkese açıktır. Özel ya da kişiye özel sorular değildir. Kitaplarımız bütün kitap evlerinde herkes alabilir. Gizli saklı hiçbir şey yoktur. 2003 yılından beri bu firma bu işi yapmaktadır. Bahsi geçen, sosyal medyada dolaşan 20 tane noktası virgülüne kadar aynı denilen soru asılsızdır. Öyle bir soru yoktur. Olması da mümkün değildir. Hayatın gerçeklerine aykırıdır” şeklinde konuştu.

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Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik ve avukatı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

SORULARI HERKESLE PAYLAŞTIK

Yayınevi avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük ‘aynı soru’ iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: “Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir. Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye’deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir.”