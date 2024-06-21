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Yedikleri tavuklu pilav 17 kişiyi hastanelik etti

Zonguldak'ta düzenlenen bir bebek mevlidine katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. Yemekten yiyen 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

00:12 - 21/06/2024 Friday
IHA
Mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu.
Mevlit yemeğinden zehirlenme şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu.

Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyenlerden 17 kişi, karın ağrısı şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, incelenmek üzere tavuklu pilavdan numune alındığı belirtildi.



#Zonguldak
#Tavuklu Pilav
#Zehirlenme
#Hastane
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