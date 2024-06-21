Yedikleri tavuklu pilav 17 kişiyi hastanelik etti

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyenlerden 17 kişi, karın ağrısı şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.