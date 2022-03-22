Yemek yarışması hayatını değiştirdi

Sokakta çiğköfte satarak geçimini sağlayan çiğköfteci Selim Yeşilkaya’nın, katıldığı yemek programı sayesinde hayatı değişti. Programda yaptığı çiğköfteyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilkaya’nın dükkanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şu an Türkiye’nin birçok yerinden müşterisi olan çiğköfte ustası, “Ülkemizde önemli bir kitleye ulaştık. Haftasonu 80-90 kiloya kadar çiğköfte satıyoruz, ülkenin tamamına kargo yapıyoruz. Ama henüz hayalimin üstüne çıkamadım hedefim çiğköftemizi dünyanın tamamına ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

BULAŞIK YIKARKEN YEMEĞİ ÖĞRENDİM

Adıyaman’da boş vakitlerinde çiğköfteci Mehmet ustanın yanında çıraklık yaptığını söyleyen Yeşilkaya, “Onunla da kalmayıp akşamları gidip bulaşıkçılık yapardım. Bana bu işi neden yapıyorsun diye sorduklarında, mutfak sanatını öğrenmek istiyorum o da bulaşık yıkamak ve lavabo temizlemekten geçer derdim. Bu sayede yemek yapmayı öğrendim” diye konuştu. İstanbul’a ilk geldiği dönemde yaptığı işlerin kendisini mutlu etmediğini anlatan Yeşilkaya, “Ustamın bana öğrettiği çiğköftecilik hep aklımdaydı ama bu işin diğer çiğköftelerden farklı, 21 yüzyıla özgü olmasını istiyordum. İlk önce Sirkeci Cağaloğlu’nda deneme amaçlı çiğköfte yoğurdum, yarım saatte 17 kilo sattım. Gelen güzel tepkiler beni bu işe daha fazla aşık etti” şeklinde konuştu.

“İNTİHAR BU” DEDİLER

Çiğköfte dükkanı açtıktan 2 ay sonra pandeminin patlak verdiğini ifade eden Yeşilkaya, hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirtti. İşte bu süreçte arkadaşlarının ısrarıyla Masterchef programına katılan Yeşilkaya, “Başvuruların bitmesine yarım saat kala başvurdum. Bu program Türkiye’de tanınmamı sağladı. Pandemi döneminde herkes dükkanını kapanırken ben yeni bir dükkan açtım, herkes ‘intihar bu’ diyerek, tepki gösterdi. Dükkanım kapalı olmasına rağmen hiç boş durmadım arabayla evlere ve kontrol noktalarında tanıştığım polislere paket servis yaptım” dedi.

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