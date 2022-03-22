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İSTANBUL

Yemek yarışması hayatını değiştirdi

Katıldığı yemek programıyla kendisini tüm Türkiye’ye tanıtan Selim Yeşilkaya, “Hiç bir zaman umudumu kaybetmedim, hatta pandemide dükkanım kapalı olduğu zaman bile yaptığım çiğköfteyi evlere servis ederek geçimimi sağlamaya çalıştım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemek yarışması hayatını değiştirdi
Selim Yeşilkaya

Sokakta çiğköfte satarak geçimini sağlayan çiğköfteci Selim Yeşilkaya’nın, katıldığı yemek programı sayesinde hayatı değişti. Programda yaptığı çiğköfteyle dikkatleri üzerine çeken Yeşilkaya’nın dükkanı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Şu an Türkiye’nin birçok yerinden müşterisi olan çiğköfte ustası, “Ülkemizde önemli bir kitleye ulaştık. Haftasonu 80-90 kiloya kadar çiğköfte satıyoruz, ülkenin tamamına kargo yapıyoruz. Ama henüz hayalimin üstüne çıkamadım hedefim çiğköftemizi dünyanın tamamına ulaştırmak” ifadelerini kullandı.

BULAŞIK YIKARKEN YEMEĞİ ÖĞRENDİM

  • Adıyaman’da boş vakitlerinde çiğköfteci Mehmet ustanın yanında çıraklık yaptığını söyleyen Yeşilkaya, “Onunla da kalmayıp akşamları gidip bulaşıkçılık yapardım. Bana bu işi neden yapıyorsun diye sorduklarında, mutfak sanatını öğrenmek istiyorum o da bulaşık yıkamak ve lavabo temizlemekten geçer derdim. Bu sayede yemek yapmayı öğrendim” diye konuştu. İstanbul’a ilk geldiği dönemde yaptığı işlerin kendisini mutlu etmediğini anlatan Yeşilkaya, “Ustamın bana öğrettiği çiğköftecilik hep aklımdaydı ama bu işin diğer çiğköftelerden farklı, 21 yüzyıla özgü olmasını istiyordum. İlk önce Sirkeci Cağaloğlu’nda deneme amaçlı çiğköfte yoğurdum, yarım saatte 17 kilo sattım. Gelen güzel tepkiler beni bu işe daha fazla aşık etti” şeklinde konuştu.

“İNTİHAR BU” DEDİLER

Çiğköfte dükkanı açtıktan 2 ay sonra pandeminin patlak verdiğini ifade eden Yeşilkaya, hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini belirtti. İşte bu süreçte arkadaşlarının ısrarıyla Masterchef programına katılan Yeşilkaya, “Başvuruların bitmesine yarım saat kala başvurdum. Bu program Türkiye’de tanınmamı sağladı. Pandemi döneminde herkes dükkanını kapanırken ben yeni bir dükkan açtım, herkes ‘intihar bu’ diyerek, tepki gösterdi. Dükkanım kapalı olmasına rağmen hiç boş durmadım arabayla evlere ve kontrol noktalarında tanıştığım polislere paket servis yaptım” dedi.

Sekiz dakikada 10 tane yedi çeyrek altını kaptı: 'Bir oturuşta 20 tane yerim'
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Esenyurt’ta bir restoran, müşterilerinden gelen ısrarlar üzerine “şırdan yeme” yarışması düzenlendi. Sosyal medya hesabından yarışma yapacağını duyuran Remzi Öztürk, yüzlerce mesaj aldı. Aralarından 10 kişi belirleyen Öztürk, 30 dakika içinde 10 şırdanı ilk bitirene çeyrek altın kazanacağını duyurdu.
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Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada Muhammed Kaya isimli genç 10 şırdanı 8 dakikada yiyerek birinci oldu. Kaya, çeyrek altını kazanırken “10 tane daha olsa yerim” demesi şaşkınlıkla karşılandı.
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“Bir oturuşta 20 tane yerim”<br><br>8 dakikada 10 şırdan yiyerek birinci olan Muhammed Kaya, ”Biraz zor oldu ama benim için imkansız değildi.<br>Zaten antrenmanlıyım dün gece de gelip biraz yedim. Bir 10 tane daha gömerdim. Çeyrek altın hediyemizi de aldım mutluyum. Şırdanı daha öncede severek yiyordum. Adana yemeği ancak bir Sinoplu olarak bende çok seviyorum. Bir oturuşta 20 tane yerim” dedi.
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<br>Günde 200-250 adet satıyoruz<br><br>Restoran sahibi Remzi Öztürk, şırdana olan ilgilen memnuniyetini belirtirerek, ”Şırdan Dolması yöresel bir yemek olduğu için bizde İstanbul’a tanıtmak istedik. Şırdan, kuzunun karın bölgesini etli pirinç ile doldurarak yapılıyor. Gelen müşterilerimiz bize şırdan yarışması gibi bir öneride bulundular. Bizim kulağımıza da hoş geldi. Yapacağımızı duyurunca çok sayıda talep aldık. Ancak 10 kişi belirledik müşterilerimizden. 30 dakikada 10 şırdanı yiyen müşterimizde çeyrek altın hediye ettik. Şırdan dolmasına çok yoğun talep var. Günde 200-300 adet sattığımız oluyor” diye konuştu.
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8 dakikada 10 şırdanı yedi çeyrek altını kaptı
Sekiz dakikada 10 tane yedi çeyrek altını kaptı: 'Bir oturuşta 20 tane yerim'
İstanbul Esenyurt'ta bir restoranda düzenlenen şırdan yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmayı 8 dakikada 10 şırdan yiyen Muhammed Kaya kazanıp çeyrek altın kazandı. Kaya'nın 'Bir oturuşta 20 tane yerim' demesi şaşkınlıkla karşılandı.


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