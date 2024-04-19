Yeni anayasa için hız formülü

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre TBMM Başkanvekili Bozdağ mevcut anayasanın parlamenter sisteme göre yapıldığını ve defalarca değiştirilerek "anayasa ruhunun" bozulduğunu söyledi. Bozdağ, geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları hatırlatarak şu öneride bulundu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeni anayasa yapılmalı. Bu yönde güncelleme ve revizyonlar yapılmalı. 2011 yılında tüm partilerin katıldığı komisyon tarafından yeni anayasa çalışmaları yapılmış ve 60 madde üzerinde tek bir şerh konulmadan tüm partiler mutabakata vardı. Yeni çalışmada uzlaşılan bu metin bir alt yapı oluşturabilir. Zaman kaybının da önüne geçilmiş olur."