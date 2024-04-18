TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyonist baskı mağduru bilim adamlarına Türkiye daveti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen 24. Uluslararası Beytülmakdis Akademi Sempozyumu, Gazze Şüheda Defteri Proje Tanıtımı ve Cesaret Ödülü Takdim Töreni’nde konuştu.





Soykırımın zirvede olduğu 1933 Hitler Almanyası’nda, önde gelen Yahudi bilim adamlarının toplama kamplarına götürüldüğünü hatırlatan Kurtulmuş, “Onlarca bilim adamı kaçarak Türkiye'ye geliyor. Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa'dan gelen, özellikle Almanya'dan gelen bilim adamlarına ülkemizin kapılarını sonuna kadar açarak Türkiye'nin bilim hayatına katkı vermelerini sağlıyor ve orada, burada Yahudi bilim adamları, bilimlerine devam ediyor.” dedi.





Kurtulmuş, bir kısmını kitaplardan tanıdıkları, özellikle İstanbul ve Ankara üniversitelerinin tıp ve hukuk fakültelerindeki Yahudi Alman bilim adamlarının Türk bilimine önemli katkıları olduğunu, bu katkıların unutulmadığını kaydetti.





“Onların birçoğu da aynen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi Türkiye topraklarında, Türkiye'ye olan sevgi ve bağlılıklarıyla hayatlarının son günlerine kadar yaşadılar.” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, İsrail’in baskısı altındaki bilim adamlarına çağrısını şöyle dile getirdi:





“Buradan herhalde bir şeyi daha söylemek boynumuzun borcudur. Dünyanın dört bir tarafında yaptıkları araştırmalar dolayısıyla Siyonist baskılarla karşılaşan bütün bilim adamı dostlarımıza çağrı yapıyoruz. Türkiye'nin kapısı, bilimle uğraşan, gayret eden her bilim adamına açıktır ve Siyonist baskıdan kaçanlar bilimsel faaliyetlerini burada sürdürebilirler. Hoş gelsinler, sefalar getirsinler.”





'Geçmişi temiz olanların bugün de söyleyecek sözü olur'

TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçmişi temiz olanların bugün de söyleyecek sözleri olduğunu ifade ederek, “Biz bu anlamda dört asır bütün Filistin topraklarında hakkı, hakikati egemen kılmış bir milletin çocukları olarak dünyanın dört bir tarafındaki bilim adamlarına da rahatlıkla seslenebilme cesaretini gösteriyoruz. Türkiye bu anlamda kapılarını sonuna kadar açmaya hazırdır.” dedi.











