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POLİTİKA

Son dakika: ​Yeni Askerlik Sistemi bayram sonrasına kaldı

Yeni Askerlik Sistemi bayram sonrasına kaldı

Yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı. Siyasi parti temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili bazı noktaların değiştirilebileceği de gündeme geldi. Sürecin bayramın hemen sonrasında mı yoksa seçimlerin ardından mı TBMM'de ele alınacağı henüz netleşmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemin törenindeki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Yemin törenindeki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı.

Yeni sistemle birlikte binlerce askerin erken terhis edilmesi gündeme gelmiş ve kamuoyunda bazı tartışmalar yaşanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu sistemle ilgili görüşmeler bir süre daha ertelendi.

Yeni askerlik sisteminde açıklanan ilk taslağın TBMM'deki görüşmelerin ardından bazı değişikliklere uğrayabileceği öne sürüldü.

AA
Yeni askerlik sistemiyle ilgili infografik.

Yeni sistem ne zaman görüşülecek

Sistemle ilgili TBMM'de yapılacak görüşmelerin bayramın hemen ardından mı yoksa seçimlerin sonrasında mı yasalaşacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

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