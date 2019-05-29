Yeni Askerlik Sistemi bayram sonrasına kaldı

Yeni askerlik düzenlemesine yönelik Meclis'te teklifin yasalaşması bayram sonrasına kaldı.

Yeni sistemle birlikte binlerce askerin erken terhis edilmesi gündeme gelmiş ve kamuoyunda bazı tartışmalar yaşanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu sistemle ilgili görüşmeler bir süre daha ertelendi.

Yeni askerlik sisteminde açıklanan ilk taslağın TBMM'deki görüşmelerin ardından bazı değişikliklere uğrayabileceği öne sürüldü.

AA Yeni askerlik sistemiyle ilgili infografik.

Yeni sistem ne zaman görüşülecek

Sistemle ilgili TBMM'de yapılacak görüşmelerin bayramın hemen ardından mı yoksa seçimlerin sonrasında mı yasalaşacağı konusu ise henüz netlik kazanmadı.