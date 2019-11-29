Gündem Yeni dönemde yeni yüzler
POLİTİKA

Yeni dönemde yeni yüzler

AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 7. Olağan Kongre sürecini basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle paylaştı.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en önemli talimatının milletin sesine kulak verilmesi, hissiyatının dinlenmesi ve milletin söyledikleri üzerinden kadroları takviye etmeleri olduğunu belirten Kandemir, bu talimata uygun çok geniş bir heyetin çalıştığını ifade etti.

YÜZDE 30 KADIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ömerler ve Haticeler bulmalıyız” talimatını hatırlatan Kandemir, talep ederek partiye gelenlerin olduğunu, bir kısmına da kendilerinin davet götürdüklerini anlattı. Özellikle kadınlara bu süreçte geniş bir alan açmak istediklerini kaydeden Kandemir, “Bizim yüzde 30 kotamız var. Her yönetimde en az yüzde 30 kadın olsun istiyoruz. Listelerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Genç ve kadın sayımızda ciddi bir artış olacak. Çokça yeni yüz göreceğiz” dedi.

10 MİLYON ÜYE

  • AK Parti’nin yeni üye rakamlarını da paylaşan Erkan Kandemir, “Biz üye sayısı olarak Türkiye’nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Bizim dışımızdaki partilerin toplam üye sayısı 2 milyon 691 bin. Tek başımıza bizim üye sayımızsa 10 milyon 397 bin. Memurların üye olamadığını düşünürsek, çok geniş bir tabana sahibiz” diye konuştu.

AK Parti’de yenilenme ve gençleşme atağı
GÜNDEM
AK Parti’de yenilenme ve gençleşme atağı
Akdenizde oyun şimdi başladı

Akdeniz'de oyun şimdi başladı

​Denizlerdeki Sevr kumpası mutabakatla birlikte sulara gömüldü.
ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

ABD’den yeni DEAŞ tiyatrosu

​Serbest bırakılan teröristler terör eylemleri düzenlemeye başladı.
Siyanür yasaklandı

Siyanür yasaklandı

Piyasada ve internet ortamında satılamayacak.
16 ülkeye<br>yeni büyükelçi

16 ülkeye
yeni büyükelçi

​15 büyükelçi merkeze alınırken, 16 ülkeye yeni atama yapıldı.
DEAŞ’a yardım edin

DEAŞ’a yardım edin

​PKK elebaşı Murat Karayılan'dan hainlere talimat.
Yeni dönemde<br>yeni yüzler

Yeni dönemde
yeni yüzler

AK Parti'de milletin sesine kulak verilecek.

ABD satıyor<br>Çin izliyor

ABD satıyor
Çin izliyor

​ABD Çin'e milyon dolarlık donanım ve yazılım sattı.

İndirim<br>tuzağına düşmeyin

İndirim
tuzağına düşmeyin

Şahane Cuma'da ​siber saldırganlar tetikle bekliyor.
İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

İsmi Mamak’ta anaokuluna verildi

​Barış Pınarı'nın ilk şehidi Topçu'nun adı yaşatılacak.
Dosya MİT’te

Dosya MİT’te

​Cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılacak.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
İslam Tahkim Merkezi kuruldu

İslam Tahkim Merkezi kuruldu

​İslam ülkeleri arasındaki ticaret artacak.
Moderatör değil FETÖ sözcüsü

Moderatör değil FETÖ sözcüsü

​DW spikeri Sebastian, Kalın'ın karşısında darbecilerin avukatlığına soyundu.
Cumhurbaşkanı<br>sizinle mi uğraşacak?

Cumhurbaşkanı
sizinle mi uğraşacak?

​Yıldırım, CHP'li bir siyasetçinin Külliye'ye gittiği iddiasını değerlendirdi.
Ülke puanı için

Ülke puanı için

Bratislava'yı 2-1 yenen Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.