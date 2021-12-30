Gündem Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TLlik altın çalındı
İSTANBUL

Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TL’lik altın çalındı

Arnavutköy'de pazara giden Münasip Aral'ın, biri yeni evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği ziynet eşyaları çalındı.

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Haber Merkezi DHA
Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TL’lik altın çalındı
​Yeni evli çiftin annesine emanet ettiği 300 bin TL’lik altın çalındı.

Arnavutköy'de yaşayan Münasip Aral, biri evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği altın ve paraları evin farklı bölümlerinde sakladı. Dün öğlen saatlerinde alışveriş yapmak üzere pazara giden Münasip Aral, eve döndüğünde yatak odası ve salondaki dağınıklığı fark edince evdeki altınların çalındığını anladı. Aral, durumu polise ve ailesine bildirdi. Ev sahibi Münasip Aral'ın pazara gidişini fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar, evde bulunan ve yaklaşık değeri 300 bin lira olan altınları ve 20 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Kızları ve damatlarına karşı mahcup duruma düştüğünü söyleyen Münasip Aral, hırsızlara seslenerek çaldıkları altınları geri getirmeleri çağrısında bulundu. Kendisini seyreden tüm kuyumculara da mesaj gönderen Aral, hırsızların altınları bozdurma ihtimaline karşı kuyumcuların duyarlı olmasını istedi.

ALTINLARIN HEPSİ ÇALINDI


Pazardan döndüğünde evine hırsız girdiğini ve tüm altınların çalındığını anlayan Münasip Aral, "Yatağı kaldırmışlar çanta hemen kenardaydı. Çantada Hintli Kolyesi, 3 çeyrekli kolye, 1 Cumhuriyet Altını, 10 bilezik, 1 kelepçe bilezik, 1 yüzük, 4 çeyrek altın, 20 bin TL nakit para, isimli gümüş kolye vardı. Ne olur kim görürse Allah rızası için bir çantanın içinde bize haber versinler. 2 tane çanta var. Üzerinde 'Hilal' yazıyor bize haber versinler lütfen. Onlar çocuklarımın bana emanetiydi. Hepsi de benim yanımdalar. Bir kızım daha nişanlı diğerleri evliler. Ben pazara gittim saat 15.00'te kızım da okuldaydı 16.00'da eve gelmiş bu halde görmüş. Ben yaptım zannetmiş. Küçük çünkü o benim kafam durmuş durumda şu anda. Benim değil kızım ve damadımın herkes hakkını istiyor ne yapayım bilmiyorum" dedi.

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