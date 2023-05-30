Yeni Kabine için gözler cuma gününde: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edip açıklayacak

Genel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili kesin sonuçları olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın, "Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek." açıklamasında bulundu.