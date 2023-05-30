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Yeni Kabine için gözler cuma gününde: Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin edip açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından devletin zirve kadroları ve yeni kabine eş zamanlı bir şekilde şekillenerek iş başı yapacak. Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Meclis'te yemin edeceği ve aynı gün yeni Kabine'nin açıklanacağı belirtiliyor.

08:10 . 30/05/2023 Salı
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Cuma akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor

Cuma akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı seçim süreci tamamlandı. Artık Ankara'da tüm gözler, yemin törenleri ve yeni Kabine'de.


Meclis'te ilk olarak, yeni seçilen milletvekilleri yemin edecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor. Bu durumda, Cuma günü Meclis'te yemin töreni düzenlenecek.


Genel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili kesin sonuçları olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonucunun da Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Cuma günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Meclis'te yemin edeceği ve aynı gün yeni Kabine'nin açıklanacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak." dedi.


Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın, "Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek." açıklamasında bulundu.




#Yeni kabine
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Seçim
#Mehmet Şimşek
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