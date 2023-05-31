|
Gündem

Yeni kabine öncesi son toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.30'da yeni kabine öncesi mevcut bakanlarla son kez Beştepe'de toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantı saat 18.30 sıralarında sona erdi. Cuma akşamı yeni kabinenin açıklanması bekleniyor.

16:42 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.30'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.

Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeni Kabine ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cuma akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.




#Kabine toplantısı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Bakanlar kurulu
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Güllüoğlu kimdir?