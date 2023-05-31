Yeni kabine öncesi son toplantı sona erdi

14 Mayıs çifte seçimlerinde parlamenter ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir yenilgi alan 7’li masa lideri Kılıçdaroğlu, 323 milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı karşısında bir kere daha hüsrana uğradı. Cumhurbaşkanlığına 1’inci turda seçilmeyi kıl payı kaçıran Başkan Erdoğan 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen 2’nci turda “ABD, Avrupa, PKK, FETÖ ve bu şer koalisyonun taşeronları Kılıçdaroğlu ile Akşener’i yenerek, Türkiye ikinci yüzyılına ikinci kez Başkan olarak 5 yıl daha kendisi ile devam edileceği