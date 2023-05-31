Yeni kabine öncesi son toplantı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Saat 16.30'da başlayan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cuma akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.