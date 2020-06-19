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Gündem Yeni kandili ateş bastı Teröristler cehennemi yaşıyor
POLİTİKA

Yeni kandili ateş bastı: Teröristler cehennemi yaşıyor

Pençe-Kartal Harekâtı ile Hava Kuvvetleri tüm hedefleri 58 dakika içerisinde imha etti. Başarı, İHA’ların anlık istihbaratı yönüyle de öne çıktı. TSK’nın yeni kara harekâtı için temel hedefi, PKK’nın 2. Kandil’i olarak bilinen Sincar olarak belirlendi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ın kuzeyinde son bir haftadır düzenlenen kapsamlı hava harekâtı Pençe-Kartal ve komandoların hava destekli icra ettiği kara harekâtı Pençe-Kaplan, uzun süren istihbarat çalışmaları sonucu elde edilen PKK’nın yeni karargâh ve güzergâhlarını hedef alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırına mücavir üs bölgelerinin yanı sıra örgütün yeni Kandil olarak tasarladığı Sincar bölgesindeki yapılanmayı deşifre etti. Hedeflerin güncel durumlarının belirlenmesi, hangi amaçla kullanıldıklarının tespiti, hedeflerin koordinat bilgileri, sahadaki MİT elemanları, yerel istihbarat kaynakları ile teknik, sinyal ve görüntü istihbaratı üzerinden elde edilen veriler süreç içerisinde peyderpey TSK ile paylaşıldı.

Bölge haritası

SAHADAN GÖRÜNTÜ AKTI

TSK’ya ulaşan bilgilerin bütünlüklü olarak analizi ve İHA’lardan elde edilen veriler sonucu, PKK’nın yeni yapılanma şeması ortaya konuldu ve eldeki koordinatlar üzerinden hedef tespitleri yapılarak düğmeye basıldı. Pençe-Kartal Harekâtı ile Hava Kuvvetleri tüm hedefleri 58 dakika içerisinde imha etti. Kandil, Karacak, Sincar, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’ta PKK’nın eğitim alanları, mühimmat depoları, haberleşme altyapılarıyla ilgili bina, sığınak, depo ve mobilizasyonu yerle bir edildi. Komandoların Irak kuzeyindeki operasyonlarına yakalanmamak için Haftanin’de siviller arasına karışan teröristler ile Suriye üzerinden Sincar’a, oradan Haftanin’e gönderilen teröristlerin bölgede artan varlığının etkili istihbarat çalışmalarıyla tespit edilmesi üzerine ise Haftanin’e karadan operasyon safhasına geçildi.

Pençe Kaplan Harekatı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

BİR SONRAKİ KARA HEDEFİ

Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan, istihbarat yoğun bir harekât olarak öne çıkıyor. Uçaklarla bombalanan 81 hedefin 3’ü, İHA görüntüleri üzerine ani operasyonla vuruldu. Pençe-Kartal’ın ertesi günü Gara’da anlık istihbaratla elde edilen verilerin hızla değerlendirilmesi sonucu savaş uçakları ani bir harekâtla bu kez o bölgeyi bombaladı. Nokta operasyonlarının önümüzdeki süreçte artaracak devam edeceği belirtiliyor. Pençe-Kaplan’ın nihai hedeflerinden olan Sincar-Haftanin ve Sincar-Kandil bağlantısı kesildikten sonra TSK’nın yeni kara harekâtı için temel hedef ise Sincar. Irak kuzeyindeki terör varlığını yok etmek ve Türkiye’ye sızmaları engelleme hedefi doğrultusunda Suriye kuzeyinden Irak kuzeyine terörist akışının kesilmesi zaruri olarak görülüyor.

36 saatte 500 hedef

Hulusi Akar
  • Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu’nun ilk 36 saatinde 500’den fazla hedef imha edildi. Terör noktaları top, Fırtına obüsü, çok namlulu roketatarın (ÇNRA) yanı sıra SİHA ve F-16’lardan yapılan atışlarla vuruldu. Zor arazi koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK’nın bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor. Komandolar, yer yer 1900 metre ve üzeri yükseklikteki terör yuvalarına girmeyi sürdürürken İHA ve SİHA’lar da bölgeyi sürekli olarak tarıyor.
  • YENİ BİR ALTIN SAYFA
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesi ise operasyonları Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden takip ediyor. Video konferans yöntemiyle birlik komutanlarına hitap eden Akar, “Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız. Bizim gözümüz kulağımız sizde” dedi. Bugünlere kolay gelinmediğini, 2015 yılında teröristlerin ‘girilemez’, ‘ulaşılamaz’ dedikleri yerlere girildiğini, inlerin, barınakların başlarına yıkıldığını söyleyen Akar, “Aynı tertip ve düzende ilerlemek suretiyle inşallah Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tarihine yeni bir altın sayfa ekleyeceksiniz” diye konuştu.

Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
OYNAT 00:24
Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor' denildi.


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