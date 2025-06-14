Yeni Papa Leo barış çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptığı konuşmada, İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmelere değindi. Papa 14'üncü Leo, “Son günlerde son derece kaygı verici haberler alıyoruz. İran ve İsrail arasındaki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böylesine kritik bir dönemde, sorumluluk ve sağduyu için çağrımı tekrarlıyorum. Nükleer tehditten arınmış, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik temellerine dayanan kalıcı bir barış için saygılı görüşmeler ve samimi diyalog yoluyla sürdürülmelidir” dedi.