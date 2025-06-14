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Yeni Papa Leo barış çağrısı yaptı

Yeni Papa Leo barış çağrısı yaptı

11:3714/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Papa 14'üncü Leo'dan, İsrail ve İran'a sağduyu ve diyalog çağrısı
Papa 14'üncü Leo'dan, İsrail ve İran'a sağduyu ve diyalog çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İsrail ve İran arasındaki yüksek gerilime ilişkin taraflara sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Aziz Petrus Bazilikası'nda yaptığı konuşmada, İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmelere değindi. Papa 14'üncü Leo, “Son günlerde son derece kaygı verici haberler alıyoruz. İran ve İsrail arasındaki durum ciddi şekilde kötüleşti. Böylesine kritik bir dönemde, sorumluluk ve sağduyu için çağrımı tekrarlıyorum. Nükleer tehditten arınmış, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdü, adalet, kardeşlik ve ortak iyilik temellerine dayanan kalıcı bir barış için saygılı görüşmeler ve samimi diyalog yoluyla sürdürülmelidir” dedi.


Papa 14'üncü Leo, diyaloğun devam ettirilmesinin önemini vurgulayarak “Hiç kimse bir başkasının varlığını tehdit etmemeli. Tüm ülkelerin görevi, barış davasını desteklemek, uzlaşma yollarını başlatmak ve herkes için güvenlik ile onuru garanti eden çözümleri teşvik etmektir” ifadelerini kullandı.



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