Yeni resmi tatil yolda: Meclis'e sunulacağı tarih açıklandı

Meclis’in yaz tatiline girecek olması nedeniyle, mevcut yasama döneminin sonuna yaklaşılırken bazı önemli yasa tekliflerinde hız artmış durumda. Haziran içerisinde öncelikle 12. Yargı Paketi, Öğrenci Affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dair kanun düzenlemelerinin Meclis’e sunulacağı, ardından yaklaşık üç aylık bir tatil sürecinin başlayacağı belirtiliyor.

Şu anda yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de 9 resmi tatil günü bulunmakta. Bunlar; yılbaşı (1 Ocak), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs), Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz), Zafer Bayramı (30 Ağustos) ve Cumhuriyet Bayramı’dır (29 Ekim - 1,5 gün). Ayrıca her yıl Ramazan Bayramı için 3,5 gün ve Kurban Bayramı için 4,5 gün tatil veriliyor.