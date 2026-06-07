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Yeni resmi tatil yolda: Meclis'e sunulacağı tarih açıklandı

Yeni resmi tatil yolda: Meclis'e sunulacağı tarih açıklandı

13:517/06/2026, Pazar
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Yeni resmi tatil gündemde: Düzenleme için tarih verildi
Yeni resmi tatil gündemde: Düzenleme için tarih verildi

Nevruz Bayramı’nın ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmesine yönelik hazırlanan yasa teklifinin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmasının planlandığı bildirildi. Hazırlanan düzenlemenin yasalaşması halinde Türkiye’deki resmi tatil günlerinin toplam sayısının 16,5 güne çıkacağı ifade edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl verdiği talimatla başlayan 21 Mart Nevruz Günü’nün resmi tatil olması çalışmaları, tamamlanma aşamasına ulaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, nisan ayında yaptığı açıklamada taslağın son haline geldiğini belirtmiş ve teklifin TBMM gündemine geleceğini duyurmuştu.

Meclis’in yaz tatiline girecek olması nedeniyle, mevcut yasama döneminin sonuna yaklaşılırken bazı önemli yasa tekliflerinde hız artmış durumda. Haziran içerisinde öncelikle 12. Yargı Paketi, Öğrenci Affı ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ne dair kanun düzenlemelerinin Meclis’e sunulacağı, ardından yaklaşık üç aylık bir tatil sürecinin başlayacağı belirtiliyor.

Yeni yasama yılı başladığında ise ilk gündem maddeleri arasında Nevruz’un resmi tatil olmasına yönelik teklif yer alacak.

Resmi tatil sayısı 16,5’e yükselecek

Şu anda yürürlükte bulunan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye’de 9 resmi tatil günü bulunmakta. Bunlar; yılbaşı (1 Ocak), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan), Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs), Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs), Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz), Zafer Bayramı (30 Ağustos) ve Cumhuriyet Bayramı’dır (29 Ekim - 1,5 gün). Ayrıca her yıl Ramazan Bayramı için 3,5 gün ve Kurban Bayramı için 4,5 gün tatil veriliyor.

Eylül ayında Meclis çalışmalarına yeniden başlandığında sunulacak teklif kabul edilirse, 21 Mart Nevruz, 2027’den itibaren resmi tatil olarak kutlanacak ve toplamda resmi tatil günlerinin sayısı 15,5’ten 16,5’e yükselmiş olacak.




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