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Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Van'da 2023 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine 'Ümit' ismini verdi.

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Haber Merkezi İHA
Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
​Yeni yılın ilk bebeği Ümit.

Van’da 2023 yılının ilk bebeği ‘Ümit’ oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hatice Türlü isimli anne, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Ümit' ismini verdi.

"Bebek bize sürpriz oldu"

Beşinci kez anne olduğunu ifade eden anne Hatice Türlü, çok mutlu olduğunu ve bebeğin kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.

“İsmi ‘Ümit’ oldu”

Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret ederek, ailesine hediyeler veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yılın ilk bebeğinin yanında olduklarını ifade eden Sarıkaya, “Bebeğe isim verilirken buna şahitlik ettik. İsmi ‘Ümit’ oldu. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ederim” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu da bebeğin 2 kilo 800 gram olduğunu belirterek, “Annenin ve bebeğinin sağlıklı olması bizi mutlu etti. Bebeğe yaşamı boyunca sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.
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