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Yere düşürdüğü silahtan çıkan mermi polis memurunu hayattan kopardı

Ankara'da bir polis memuru evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahtan çıkan merminin karnına isabet ettiği polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

00:25 - 1/12/2023 Cuma
AA
Düşen silahtan çıkan mermi polis memurunu hayattan kopardı.

Düşen silahtan çıkan mermi polis memurunu hayattan kopardı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir polis memuru, yere düşürdüğü silahından çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altıağaç Mahallesi'nde yaşayan polis memuru Hamit Bıçak, evindeki gardıropta bulunan silahını almak isterken yere düşürdü. Düşen silahın ateş alması sonucu mermi, Bıçak'ın karnına isabet etti.

O sırada evde bulunan eşinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen Hamit Bıçak kurtarılamadı.

Bıçak'ın cansız bedeni savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Bıçak'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.



#Mamak
#polis
#polis memuru
#silah
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