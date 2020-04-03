Gündem Yerel seçim öncesi HDPden aday gösterilecek belediye başkan adayları Kandilden gelen teröristler tarafından mülakata alınmış
POLİTİKA

Yerel seçim öncesi HDP'den aday gösterilecek belediye başkan adayları Kandil'den gelen teröristler tarafından mülakata alınmış

31 Mart seçimleri öncesi HDP’li başkan ve üyelerinin mülakatlarının Kandil’den gelen teröristlerce yapıldığı ortaya çıktı. ‘Kandil’in mülakatı’nı görüşmelere bizzat katılan itirafçı deşifre etti. Mardin’in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı eski belediye başkanları görevden alınmıştı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Nilüfer Elik Yılmaz
Nilüfer Elik Yılmaz

Terör örgütü PKK ile bağlantıları tespit edilen ve yerlerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan HDP’li Mazıdağı, Derik, Kızıltepe ve Savur belediye başkanları hakkında hazırlanan iddianamede belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının mülakatını PKK’nın yaptığı ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mazıdağı eski belediye başkanı Nalan Özaydın’ın, Savur eski belediye başkanı Gülistan Öncü’nün, Kızıltepe eski belediye başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın ve Derik eski belediye başkanı Mülkiye Esmez’in 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önceki adaylık mülakatlarını PKK’lı teröristlerin yaptığı anlatıldı.

Teslim olan teröristlerin itirafçı olarak gizli tanık sıfatıyla verdiği bilgilere göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce aday isimleri, doğrudan PKK/KCK tarafından belirlenerek müzakare edilmesi için Kandil’e yollandı. HDP’li belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde bizzat bulunduklarını beyan eden gizli tanıklar, PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyelerinin adaylarla ilgili Kandil’de yaptıkları değerlendirmeden sonra listeleri Diyarbakır’daki örgüt yöneticilerine gönderdiğini, böylece Mardin, Diyarbakır ve Kandil arasındaki iletişim neticesinde HDP’nin belediye başkan, meclis üyesi ve milletvekili adaylarının belirlendiğini anlattı.

Gülistan Öncü (sol) - Mülkiye Esmez (orta) - Nalan Özaydın (sağ)

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TERÖRİSTLE MÜLAKAT

İddianamede, PKK’nın yerel seçimlerin Mardin ayağında görevlendirdiği terörist kadrosuna ilişkin bilgiler de yer aldı. Kandil’den direk talimatla görevlendirilen Berat Kıran, Nesrin Çeçen, Koçer Sason Yapıcı, Hamza Ağırman ve Mizgin Sırnaç kod adlı teröristlerin kedilerine ‘toplumsal alan çalışanı’ adını verdiği, Nesrin Çeçen ve Koçer Sason’un PKK adına Mardin’de bulunduğu, örgütün belirlediği kriterlere göre aday belirleme çalışması yaptığı ve HDP’den aday olan belediye başkanları ile meclis üyelerinin mülakatlarını yaptığı kaydedildi. Diğer teröristlerin ise örgütün son talimatları doğrultusunda parti çalışanlarına ve yöneticilerine ‘eylemselliği geliştirme’ yönünde baskılar kurdukları iddianamede yazıldı.

HDP KAMUFLE ETTİ

PKK’nın dağ kadrosundan gelen teröristlerin Mardin’de rahat hareket etmesi için HDP tarafından nasıl kamufle edildiği de iddianamede bir bir anlatıldı. Buna göre HDP, Kandil’den gelen teröristlere ‘parti meclisi üyesi’ ya da ‘genel merkez çalışanı’ gibi sıfatlar vererek PKK’lıları yasal bir statüde maskelemeye çalıştı. Öte yandan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, kamufle edilmeye çalışılan teröristlerin HDP listelerinde resmi kayıtlarının bulunmadığını tespit etti. İddianamede, Koçer Sason Yapıcı ve Berat Kıran’ın terör örgütü üyeliği suçundan arandığı, Nesrin Çeçen’in ise terör örgütüne üye olmaktan mahkumiyet kararının bulunduğu belirtildi.

PKK’nın haracını ‘Roni’ topluyordu

  • Belediyelerin düzenlediği her ihaleden PKK’ya verilecek yüzde 10’luk payı alan ve 17 Aralık 2019’da öldürülen ‘Roni’ kod adlı teröristin üzerinden çıkan dijital materyaldeki bilgiler PKK’nın aday belirleme sürecindeki etkisini ortaya koydu. Teröristin üzerinden çıkan bellekte örgütün iç yazışmasındaki şu ifadeler dikkat çekiyor: “Alandaki çalışmalarımız siyasi partide (HDP) merkezileşmektedir. Alan, örgüt gündeminden kopuktur. Mardin’deki yapılarımızın sözcü ve yöneticileri aday olma yarışı içerisindedir. Mardin’de seçim çalışmalarımız ciddi problemlidir. Önerimiz, çok acil bir soruşturma komisyonun kurulması, aday listelerinin açıklanmasının ileri bir tarihe ertelenmesi, adayların gözden geçirilmesi ve durumun arkadaşlar eliyle soruşturulmasını öneriyoruz.”

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