Yerini CIA'ya söyledi: Maduro'ya ihanet en yakınından geldi

10:134/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
ABD, Venezuela’da düzenlediği baskınla ülke lideri Nicolas Maduro ve eşini gözaltına alarak New York’a götürdü. İddialara göre operasyon öncesi bir bakanın CIA’ya verdiği kritik bilgiler süreci hızlandırdı. ABD’ye bağlı özel timler, Maduro ve eşini gece saatlerinde evlerinden alarak ülke dışına kaçırdı.

ABD hükümeti,
Venezuela
'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı
Nicolas Maduro
ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.

Venezuela'nın başkenti Karacas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

"Operasyonu televizyon dizisi gibi seyrettim"
diyen ABD Başkanı Trump, baskın için
"Çok iyilerini yaptık ama bunun gibisini hiç görmedim" ifadeleriyle tanımladı. Operasyona "Mutlak Kararlılık"
adı verildi.

İhanet en yakınından geldi

CIA, Maduro’nun yerini Venezuela hükûmetindeki adamlarının bildirdiğini açıkladı. Devlet başkanını ihbar eden ismin 'bakan' düzeyinde bir isim olduğu belirtiliyor.

Evinin aynısını kopyalamışlar

Öte yandan Maduro’yu ABD ordusunun özel görev birimi Delta Force’un yakaladığı açıklandı. ABD basınına göre ise operasyondan önce Maduro’nun güvenli evinin bire bir aynısı inşa edildi ve ağır şekilde tahkim edilmiş bu konuta nasıl girileceğinin defalarca provası yapıldı.



