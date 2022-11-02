Yerli aracın geleceği gençlere emanet: Yeni Şafak meslek liselerini ziyaret etti

Son yıllarda elektrikli araç kullananların sayısı artıyor. Dünya ve Türkiye için yeni olan elektrikli ve hibrit araçların bakım servisinde çalışacak teknik eleman ihtiyacı da doğmaya başladı. Mesleki liselerinin 'elektirikli araçlar' bölümünden yetişen öğrenciler bu ihtiyacı kapatacak. Türkiye'de 12, İstanbul'da 4 tane olan 'elektirikli araçlar ' bölümlerini Yeni Şafak ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERİN İŞLERİ HAZIR

60 yıldır meslek eğitimi veren Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Bülent Aytaç, elektrikli araç kullanımının artacağını öngörerek eğitim verdiklerini söyledi. Aytaç, “Öğrencilerimizin mezun olur olmaz işi hazır" dedi. Bahçelievler'deki Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerine elektrikli ve hibrit araç teknolojileri, batarya, otonom araç teknolojileri ve yakıt hücreli araçlar konularında dersler veriyor. Okul Müdürü Ahmet Cömert, "Enerji ve yenilenebilir sistemlerde çok önce çalışmaya başladık. Okulumuz, ana cadde üzerinde. İlk hedefimiz bu caddeye elektrikli araç şarj istasyonu kurmak" şeklinde konuştu. Pendik Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'elektrikli araç' bölümü de bu sene kuruldu. Bölümde 34 öğrenci bulunuyor. Okul Müdürü Serdar Kazan, “Hedefimiz yetkili servis ve fabrikası bize yakın olan Togg’a teknik eleman yetiştirmek" diye konuştu.

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