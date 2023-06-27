Yeşil reçeteli ilaca daha fazla denetim

Şanlıurfa’da yapılan bir operasyon, hasarlı sinirlerden kaynaklanan ağrıların, kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılan yeşil reçeteli ilaçların hâlâ usulsüz yollarla madde bağımlılarına satıldığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, yeşil reçeteli ilaçların gerçek hastalara ulaşması için daha fazla denetime tabi tutulmasını önerdi.Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu ortaya çıkan skandal olayda, özel kliniği olan Psikiyatri Uzmanı M.Z.T.’nin, bir kısmı hasta bile olmayan kişilere sözkonusu ilacı reçetelendirdiği tespit edildi. Hekimin Ankara, Manisa, Balıkesir, Samsun gibi farklı şehirlerde yaşayan şahısları yüz yüze muayene dahi etmeden ilaç yazıldığı anlaşıldı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Şanlıurfa’daki operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın, sağlıklı kişilerin kimliklerini belirli ücret karşılığında toplayarak hekimin sekreterine getirdiği, bu kimlikler üzerine yazılan 300 mg’lık Lyrica’nın yine bu ayakçılar aracılığıyla madde bağımlılarına satıldığı öğrenildi. Sözkonusu ilaçları satın alan 9 madde bağımlısı tespit edildi.

Uyuşturucu bağımlılarının yoksunluk çektiği zaman bu ilacı kullandığında aynı etkiyi gördüğü ifade edilirken, bu ilaç yalnızca yeşil reçeteli olarak satılabiliyor. Kanser hastalarının ağrılarını dindirmek için de kullanılan ilacın daha önce pek çok kez bu tip suistimallerle anıldığı belirtiliyor. İlaç usulsüzlüğü nedeniyle tutuklanan hekim ifadesinde, Sağlık Bakanlığı’nın kendisine ilaç yazma yetkisi verdiğini belirterek, bu yetki doğrultusunda ilaç yazdığını ifade etti. Psikiyatri Uzmanı Dr. Özgür Maden, Lyrica isimli ilacın nöroloji gibi branşlar tarafından da yazıldığını belirterek, “Burada önemli olan ilacın yazıldığı hekim tarafından takibinin yapılması. Son derece önemli olan bu ilaç, hasta muayene edildikten sonra konulan tanıya göre verilmeli. Yeşil reçeteli ilaçların rastgele yazılması mümkün olmaz. Yazıldıktan sonra takibinin de yapılması gerekiyor” dedi. Bir başka psikiyatri hekimi ise ciddi ağrıyla mücadele eden kanser hastalarının bu ilacı kullandığını, ilacın değil, suistimalin önüne geçilmesi gerektiğini anlattı.