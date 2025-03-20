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Yıkılan cami 6 ayda ayağa kalktı

Yıkılan cami 6 ayda ayağa kalktı

17:5220/03/2025, jeudi
Yeni Şafak
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1985 yılında yapılan Ömer Faruk Camii asrın felaketinde tamamen yıkılmıştı.
1985 yılında yapılan Ömer Faruk Camii asrın felaketinde tamamen yıkılmıştı.

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan camiler ayağa kalkıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Ömer Faruk Camii, Verenel Derneği tarafından 6 ay içerisinde yeniden yapıldı.

6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılar bir bir yükselmeye devam ediyor. 1985 yılında yapılan Ömer Faruk Camii asrın felaketinde tamamen yıkılmıştı.

Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez mahallesinde, eski yerine yapılan cami, Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yapıldı. 700 kişinin aynı anda ibadet yapabileceği caminin yapımı Verenel Derneği tarafından karşılandı.

Eylül ayında başlayan çalışmalar 6 ay gibi kısa bir tarihte biterek yeniden ibadete açıldı.

Caminin açılışına Vali Yardımcısı, İl Müftüsü, Dulkadiroğlu kaymakamı ve vatandaşlar katıldı.


#Kahramanmaraş
#Dulkadiroğlu
#Verenel Derneği
#Camii

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